На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

09 января 2018, 08:38

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении с 8 по 9 января 118 раз нарушили режим прекращения огня, заявило азербайджанское оборонное ведомство.

Армянские военные, применив крупнокалиберные пулеметы, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, проинформировало Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, выстрелы были зафиксированы со стороны сел и безымянных высот Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов. Также обстрелы велись с территорий близ Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.30 мск сегодня, не опубликованы комментарии относительно этого заявления. При этом 6 января Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Двое военных ранены в Нагорном Карабахе", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году", "Азербайджан зафиксировал 105 обстрелов в зоне конфликта".

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