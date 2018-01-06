Военнослужащий Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

06 января 2018, 15:57

Степанакерт обвинил азербайджанскую сторону в 200 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 31 декабря по 6 января произвели более 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, за прошедшую неделю Азербайджан нарушил перемирие в общей сложности 200 раз.

Ситуация на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта оставалась относительно спокойной, отмечается на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.

Комментариев относительно данного заявления на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 12.00 мск не было. Однако сегодня ранее Азербайджан сообщил о 130 обстрелах своих позиций с армянской стороны.

Напомним, что 30 декабря 2017 года Нагорный Карабах заявил о 14 тысячах обстрелов своих позиций за год.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 133 обстрела со стороны Армении за сутки", "Солдат убит в зоне карабахского конфликта", "Степанакерт обвинил Баку в 300 обстрелах за неделю".

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