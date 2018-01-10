10 января 2018, 05:39

Крайсуд оставил приговор сочинскому казаку Фетисову в силе

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение суда в Адлере, приговорившего заместителя атамана казачьего общества Сергея Фетисова к пяти годам лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор в кассации.

«Кавказский узел» сообщал, что 21 апреля Адлерский райсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима заместителя атамана Адлерского казачьего общества Сергея Фетисова, признав его виновным в мошенничестве с деньгами и землей казачьего общества. Были также удовлетворены гражданские иски двух потерпевших на сумму 14,3 миллиона рублей. 5 сентября адвокат осужденного заявил о волоките, препятствующей обжалованию приговора.

Апелляция была рассмотрена в краевом суде 9 января. В суд апелляционной инстанции явились представители защиты и обвинения. Суд длился не более 10 минут, в результате был оглашен вердикт, по которому приговор оставлен в силе, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фетисова Михаил Охрименко.

"10 месяцев ожидания апелляции - это умышленная мера с целью сломить его волю", - отметил Михаил Охрименко, добавив, что он намерен обратиться с кассационной жалобой.

"Ни один из доводов защиты не был принят и оценен ни в суде первой, ни в суде второй инстанции", - пояснил он.

Адвокат отметил, что земля, на которую претендовали потерпевшие, была захвачена рейдерами, однако дело по данному факту до сих пор не возбуждено.

Напомним, что по версии следствия, Сергей Фетисов в 2008 году получил от Сергея Финько и Надежды Кабанец 405 тысяч долларов США. Взамен он предложил им 50 соток из земель, которые были выделены казачьему обществу в 1993 году. Однако Финько и Кабанец не получили обещанных участков и обратились в полицию. Фетисову было предъявлено обвинение в мошенничестве. Он свою вину не признал и заявил, что земли казаков были захвачены рейдерами.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"