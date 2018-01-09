09 января 2018, 19:36

Жители Кизляра почтили память жертв теракта 1996 года

Акция в память о жертвах теракта, совершенного чеченскими боевиками во главе с Салманом Радуевым 9 января 1996 года, прошла сегодня в Кизляре.

"Кавказский узел" писал, что 20-летнюю годовщину нападения на Кизляр в 2016 году жители города отметили митингом, в акции приняли участие около 500 человек. В краеведческом музее имени Петра Багратиона тогда открылась выставка, посвященная этому нападению.

9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали дагестанский город Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу российских войск и военный городок батальона Внутренних войск МВД России, в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

Несколько сотен жителей Кизляра собрались сегодня у мемориала в память о погибших при нападении на город отряда боевиков из Чечни, говорится в сообщении на сайте мэрии Кизляра.

Среди участников акции были родственники и близкие жертв, выжившие очевидцы атаки на город, чиновники и активисты. После минуты молчания они возложили к мемориалу цветы. На митинге выступил мэр города Александр Шувалов, сообщил со ссылкой на пресс-службу городской администрации ТАСС.

18 января 1996 года боевики возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на Кизляр и боев в районе села Первомайского погибли около 70 человек, более ста получили ранения.



В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Салмана Радуева.