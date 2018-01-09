09 января 2018, 17:53

Волонтер волгоградского штаба Навального сообщила об угрозах

Активистка штаба Навального сочла, что за ней следят силовики, после переписки в соцсети, где девушке пригрозили уголовным преследованием.

Видеозапись "Запугивание волонтера штаба" была размещена сегодня на сервисе YouTube на канале "Штаб Навального в Волгограде".

В своем видеообращении волонтер штаба Дарья рассказала, что в ходе переписки в соцсети "незнакомый молодой человек сообщил о том, что ее взяли в разработку".

По словам 18-летней Дарьи, пользователь соцсети также сообщил, что в действиях девушки силовики "усмотрели признаки состава 282-й статьи УК России (возбуждение ненависти либо вражды)".

Дарья также отметила, что в одном из сообщений ей сообщили о том, что "сверились по компьютеру и установили, что час назад она шла по [улице] Рокоссовского". "Это было бы смешно, и я не обратила бы внимания, но в тот момент я действительно шла по Рокоссовского", - сказала девушка.

Волонтер попросила силовиков в своем видеообращении "заняться своими непосредственными обязанностями".

Координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков заявил о том, что он "считает переписку запугиванием волонтера и попыткой оказать на нее давление". "На это можно было бы не обращать внимания, если бы Даша действительно не оказалась на улице Рокоссовского, как об этом ей и указали в сообщении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Волков.



Волков также сообщил, что штаб Навального в Волгограде "работает в обычном режиме".

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря 2017 года 791 человек проголосовал в Волгограде за выдвижение Алексея Навального кандидатом на президентские выборы в 2018 году. При этом ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости. Сам политик настаивает, что это противоречит Конституции.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального". Чего ждать от "кандидата против всех" Ксении Собчак и чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывается в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"