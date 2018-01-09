09 января 2018, 17:53

Волонтер волгоградского штаба Навального сообщила об угрозах

Активистка штаба Навального сочла, что за ней следят силовики, после переписки в соцсети, где девушке пригрозили уголовным преследованием.

Видеозапись "Запугивание волонтера штаба" была размещена сегодня на сервисе YouTube на канале "Штаб Навального в Волгограде".

В своем видеообращении волонтер штаба Дарья рассказала, что в ходе переписки в соцсети "незнакомый молодой человек сообщил о том, что ее взяли в разработку".

По словам 18-летней Дарьи, пользователь соцсети также сообщил, что в действиях девушки силовики "усмотрели признаки состава 282-й статьи УК России (возбуждение ненависти либо вражды)".

Дарья также отметила, что в одном из сообщений ей сообщили о том, что "сверились по компьютеру и установили, что час назад она шла по [улице] Рокоссовского". "Это было бы смешно, и я не обратила бы внимания, но в тот момент я действительно шла по Рокоссовского", - сказала девушка.

Волонтер попросила силовиков в своем видеообращении "заняться своими непосредственными обязанностями".

Координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков заявил о том, что он "считает переписку запугиванием волонтера и попыткой оказать на нее давление". "На это можно было бы не обращать внимания, если бы Даша действительно не оказалась на улице Рокоссовского, как об этом ей и указали в сообщении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Волков.

Волков также сообщил, что штаб Навального в Волгограде "работает в обычном режиме".

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря 2017 года 791 человек проголосовал в Волгограде за выдвижение Алексея Навального кандидатом на президентские выборы в 2018 году. При этом ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации из-за непогашенной судимости. Сам политик настаивает, что это противоречит Конституции.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального". Чего ждать от "кандидата против всех" Ксении Собчак и чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывается в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Примечание:

"Полиция обыскала штаб Собчак перед открытием в Ростове-на-Дону", "Собчак отказалась от организации штабов на Северном Кавказе", "Штаб Собчак анонсировал сбор подписей на юге России".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 января 2018, 23:59

09 января 2018, 23:53

09 января 2018, 23:52

  • Ученые встали на защиту краснодарского “Мемориала”

    На Кубани при оценке деятельности краснодарского краевого общества “Мемориал” журналистами и деканом местного университета были допущены приемы “сталинской пропаганды”, работа организации была оценена тенденциозно и поверхностно, заявили в открытом письме ученые.

09 января 2018, 23:44

  • Защита обвинила следствие по делу Цкаева в саботаже

    Трое полицейских, обвиненных в смерти Владимира Цкаева во Владикавказе, отпущены из-под стражи под подписку о невыезде. Родные Владимира Цкаева и адвокат семьи считают, что следствие специально обеспечило их освобождение.

09 января 2018, 23:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей