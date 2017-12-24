24 декабря 2017, 18:54

Жители Волгограда поддержали выдвижение Навального кандидатом в президенты

791 человек проголосовал сегодня в Волгограде за выдвижение Алексея Навального кандидатом на президентские выборы в 2018 году, сообщил замкоординатора волгоградского штаба оппозиционера Роман Зайцев.

Собрание инициативной группы прошло сегодня у вечного огня на аллее Героев.

"Согласно ФЗ-63 о выборах президента РФ, необходимо провести собрание группы избирателей по выдвижению самовыдвиженца и набрать не менее 500 голосов, - рассказал замкоординатора штаба. - Каждый пришедший зарегистрировался и получил в руки карточку для голосования, прошло открытое голосование. Всего такие собрания прошли в 20 городах. Это делалось на тот случай, если где-то собрание провести не удалось бы. Предположительно, документы московского собрания попадут в ЦИК. В январе мы начинаем сбор подписей".

По словам Зайцева, на собрание пришли два сотрудника облизбиркома. "Они привели человека с камерой, который проводил видеофиксацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Роман Зайцев также сообщил, что за акцией наблюдали несколько нарядов полиции, провокаций и задержаний не было.

"Кавказский узел" также писал, что собрание инициативной группы для выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты прошло сегодня в Ростове-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей в поддержку оппозиционного политика.

Алексей Навальный сообщил, что будет баллотироваться в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. Его штабы в регионах РФ проводят агитацию, обучение наблюдателей и собирают подписи в поддержку кандидата. Сбор подписей и их проверка продлится до 15 января 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" представлена позиция оппозиционера относительно социальных и политических проблем Кавказа.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"