08 января 2018, 08:53

Азербайджан насчитал 125 обстрелов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 125 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия на линии соприкосновения, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, азербайджанские военные в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу, Заманлы и на безымянных высотах в Товузском и Гедабекском районах подверглись обстрелам со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Беркабер, Айгеовит, Мосесгех, Чинари.

Также стреляли с позиций у карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, Мехдили, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, сообщается на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 7 января Азербайджан заявил о 119 обстрелах своих позиций с армянской стороны за сутки, днем ранее – о 130 обстрелах. На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.50 мск 8 января, не опубликованы комментарии относительно этого заявления. При этом 6 января в Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году", "Азербайджан зафиксировал 105 обстрелов в зоне конфликта", "Неразорвавшийся снаряд найден в азербайджанском селе Гайнаг".

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