03 января 2018, 15:04

"Сбербанк" сообщил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

В Чечне обнаружены и закрыты несколько "отмывочных" каналов. При этом МВД сейчас не ведет расследование, а бывший глава чеченского отделения "Сбербанка" уволен из-за административных нарушений, со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова сообщает сегодня РИА "Новости".

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июля 2017 года МВД Чечни заявило, что руководитель чеченского отделения "Сбербанка России" Сайд-Магомед Джабраилов был заподозрен в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей через возглавляемый им банк и ряд фирм-однодневок и объявлен в розыск. 15 ноября того же года новым управляющим реготделения "Сбербанка" в Чечне стал 45-летний Андрей Подсвиров.

"Насколько мне известно, никаких расследований на уровне МВД сейчас не ведется. На территории Чеченской Республики было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована", - заявил сегодня заместитель председателя правления "Сбербанка", курирующий управление внутрибанковской безопасности, Станислав Кузнецов в интервью РИА "Новости".

При этом он пояснил, что в отношении руководителя местного отделения "Сбербанком" была проведена проверка.

"Этот руководитель был отстранен и уволен из "Сбербанка" на основании нарушений административного порядка", - уточнил зампред правления "Сбербанка".

Комментариев Сайд-Магомеда Джабраилова или его представителей по поводу заявления Кузнецова пока не поступало. На сайте МВД Чечни, по данным на 14.30 3 января, также нет информации о расследовании дела в отношении Джабраилова и подтверждения информации, озвученной Кузнецовым.

Напомним, что 3 июля 2017 года "Кавказ.Реалии" сообщил об объявлении Сайд-Магомеда Джабраилова в федеральный розыск в связи с отказом выдать 30 миллионов рублей по требованию спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. При этом официальной реакции на данную публикацию не поступало.

Примечание:

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