31 декабря 2017, 06:02

Противотуберкулезный диспансер открылся в Абхазии после многолетнего ремонта

Восстановительные работы в Республиканском противотуберкулезном диспансере в Гулрыпше велись с 2014 года.

Республиканский противотуберкулезный диспансер был открыт за счет российской финансовой помощи в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Восстановительные работы в диспансере велись с 2014 по 2017 года. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено около семи миллионов рублей, которые потрачены на благоустройство территории, а также обустройство скважины и резервуара для воды, информирует 30 декабря "Новости Абхазии".

В диспансере установлено 120 коек для пациентов, впервые открыт хирургический блок с реанимационной палатой.

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахкании, в 2017 году в Абхазии было выявлено 12 случаев лекарственно-устойчивой формы туберкулеза. В 2016 году было зарегистрировано 136 заболевших, шестеро человек умерли. Всего по данным за 2016 год в республике насчитывалось 124 больных туберкулезом на 100 тысяч населения. При каждой районной больнице в республике открыты амбулаторные пункты для туберкулезных больных, в Сухуме таких пунктов два, информирует "Спутник Абхазия".

"Кавказский узел" также писал, что в соответствии с данными министерства экономики Абхазии, в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2 млрд 937 млн рублей в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2015-2017 годы. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-12 годы" было освоено около 11 млрд рублей. В рамках инвестиций за счет средств федерального бюджета России в Абхазию было направлено около 6 млрд рублей. С 2010 по 2014 год за счет помощи России в Абхазии было восстановлено более 160 объектов.