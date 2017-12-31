31 декабря 2017, 00:32

Власти пообещали старейшинам Панкиси объективное расследование спецоперации

Представители Службы госбезопасности Грузии предоставили 30 декабря старейшинам Панкисского ущелья информацию о связях задержанных в недавней спецоперации с Ахмедом Чатаевым.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря пятеро граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Темирлан Мачаликашвили - были задержаны после спецоперации в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье. Всем им, кроме Мачаликашвили, предъявили обвинение в поддержке терроризма, повлекшей тяжкие последствия, они были арестованы.

Обвиняемым в финансировании терроризма грозит от 17 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение, сообщила пресс-служба СГБ Грузии. Силовики утверждают, что задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в ходе спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября вместе с еще двумя подозреваемыми. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Встреча 10 старейшин Панкисского ущелья с губернатором Кахети и представителями Службы госбезопасности прошла 30 декабря в Телави.

"Мы ознакомили с нашей позицией, они ознакомили со своей. У нас есть свои соображения о спецоперации, проведенной 26 декабря и, разумеется, у государства есть свои. Мы сказали, что хотим, чтобы дело о спецоперации расследовали своевременно и объективно. Мы также говорили о существующих в ущелье проблемах образования, безработицы и каждодневных проблемах. Люди в ущелье хотят спокойствия, и эта встреча была для этого нужна", - заявил член совета старейшин Панкисского ущелья Элизбар Маргошвили в эфире "Общественного вещателя Грузии".

По словам губернатора Ираклия Кадагишвили, старейшинам передана информация, в том числе аудио и видеозаписи, подтверждающая "связь задержанных людей с террористической группой".

"Мы представили верную информацию о спецоперации, проведенной 26 декабря, так как существует много версий и необходимо было предоставить правильную информацию, чтобы из-за неверной информации не произошло противостояния", - цитирует Кадагишвили "Грузия Online".

Старейшины получили информацию, что группа террористов во главе с Чатаевым планировала также взорвать здание, где раньше находилась Российское посольство на проспекте Ильи Чавчавадзе в Тбилиси, а сейчас находится российское консульство, сообщает "Рустави 2".

"Мы показали документальные свидетельства задержанных в связи с теми людьми, которые были в группировке на улице Бери Габриел Салоси. Никаких особых требований на встрече они (старейшины) не ставили. Просто было сказано, что следствие должно проходить открыто и прозрачно, и в целом, конечно, мы всегда говорим о тех вопросах, которые важны для Панкиси", - сказал Ираклий Кадагишвили.

Ранее адвокат Руслана Алдамова, заявила, что связь ее подзащитного с Ахмедом Чатаевым "исключена". Не признавая своей вины, Алдамов отказался от подачи апелляции в связи с ранением Темирлана Мачаликашвили при спецоперации и суммой залога, которая составляет 10 тысяч лари (3875 долларов), сообщила адвокат Мариам Кублашвили 29 декабря. Адвокат Зураба Горнакашвили Ираклий Бения также сообщил, что его подзащитный не признает вину, но отказывается от апелляции без объяснения причин.

Напомним, один из задержанных в спецоперации, 19-летний Темирлан Мачаликашвили, госпитализирован с тяжелым ранением в голову. По версии СГБ Грузии, силовики ранили его, когда он хотел бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура 27 декабря начала в связи с ранением молодого человека следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии).

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"