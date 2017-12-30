30 декабря 2017, 14:33

Двое задержанных в Панкиси отказались обжаловать арест

Зураб Горнакашвили и Руслан Алдамов, задержанные при спецоперации в Панкисском ущелье и обвиненные в пособничестве террористам, не признают свою вину, но апелляцию на арест подавать отказались.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря пятеро граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Темирлан Мачаликашвили - были задержаны после спецоперации в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье. Всем им, кроме Мачаликашвили, предъявили обвинение в поддержке терроризма, повлекшей тяжкие последствия, они были арестованы.

Один из задержанных, 19-летний Темирлан Мачаликашвили, госпитализирован с тяжелым ранением в голову. По версии СГБ Грузии, силовики ранили его, когда он хотел бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура 27 декабря начала в связи с ранением молодого человека следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии).

Двое из четырех обвиняемых в терроризме отказываются опротестовывать решения Тбилисского городского суда об их аресте, хотя не признают свою вину. Об отказе Зураба Горнакашвили и Руслана Алдамова их адвокаты сообщили после встречи с ними 29 декабря, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Мариам Кублашвили, представляющая интересы Руслана Алдамова, заявила, что связь ее подзащитного с Ахмедом Чатаевым "исключена". Не признавая своей вины, Алдамов отказался от подачи апелляции в связи с ранением Темирлана Мачаликашвили при спецоперации и суммой залога, которая составляет 10 тысяч лари (3875 долларов), сообщила адвокат 29 декабря в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Обвиняемым в финансировании терроризма грозит от 17 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение, сообщила пресс-служба СГБ Грузии. Силовики утверждают, что задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в ходе спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября вместе с еще двумя подозреваемыми. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" " Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси ".

Адвокат Зураба Горнакашвили Ираклий Бения также сообщил, что его подзащитный не признает вину, но отказывается от апелляции без объяснения причин.

"Надо спросить у силовиков, почему ему позавчера (27 декабря) предъявили обвинение, а не тогда, когда это произошло", - сказал Бения 29 декабря в эфире "Имеди".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"