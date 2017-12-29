Граница между Грузией и Южной Осетией. Фото © Sputnik / Ада Багиан http://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170404/3950054.html

29 декабря 2017, 15:34

Южная Осетия объявила о закрытии границы с Грузией

Граница с Грузией будет закрыта с 31 декабря до утра 2 января в связи с усилением мер безопасности на празднование Нового года, сообщил сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии.

"В канун Нового года, с 21.00 (мск) 31.12.2017 временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 6.00 2 января 2018 года в обычном режиме", - проинформировали в ведомстве.

Приостановка работы пропускных пунктов связана с усилением мер безопасности в канун Нового года, сообщается на комитета госбезопасности в соцсети Facebook.

"Кавказский узел" ранее писал о закрытии границы Южной Осетией в связи с выборами в Грузии в октябре 2016 года. В КГБ заявили, что решение закрыть границу на время выборов в Грузии связано с возможностью провокаций. Также Южная Осетия закрывала границу в сентябре прошлого года в связи с празднованием Дня республики и в мае - в день последнего звонка в школах.

Примечание:

"В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией", "Грузия потребовала освободить задержанных на границе с Южной Осетией".

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