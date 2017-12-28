28 декабря 2017, 18:43

Суд продлил арест подозреваемого по делу о резонансном ДТП в Краснодаре

Прикубанский райсуд Краснодара на полгода продлил срок домашнего ареста 17-летнему сыну бывшего главы УВД Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 17-летний водитель был заключен под стражу по делу об автоаварии, в которой 29 июня погиб дорожный рабочий и пострадали четыре человека, в том числе сам подросток. Краснодарский краевой суд отказался закрыть уголовное дело и назначить подозреваемому штраф.

Пользователи соцсетей усомнились в том, что сын бывшего главы городского УВД и депутата городской думы Краснодара понесет суровое наказание. Краснодарцы также требовали от матери подозреваемого в резонансном ДТП покинуть гордуму.

Защита, просившая ограничиться штрафом, исходила из того, что водитель признал свою вину и компенсировал пострадавшим моральный и материальный вред. 15 ноября Прикубанский районный суд Краснодара отпустил его под домашний арест, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила в тот же день "Российская газета".

Сегодня в Краснодаре состоялось предварительное слушание уголовного дела, на котором арест подсудимого был продлен, со ссылкой на краевую прокуратуру сообщает "Юга".

Срок ареста продлен на полгода. Следующее заседание Прикубанского районного суда Краснодара назначено на 11 января 2018 года, сообщил помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин, информирует "Кубань 24".

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно решения суда не поступало.