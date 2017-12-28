28 декабря 2017, 13:07

Бюджетники Чечни сообщили о требованиях подписаться на новый аккаунт Кадырова

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне получили указания создать аккаунты в Mylistory вслед за главой республики. При этом требований закрыть страницы в западных соцсетях не поступало, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров, лишившись 23 декабря аккаунтов в Facebook и Instagram, объявил о запуске местной соцсети Mylistory и завел там аккаунт. Вслед за ним чеченские чиновники и целые ведомства начали переходить в Mylistory, многие при этом закрыли свои аккаунты в Instagram. Блокировка страниц Кадырова стала поводом для активного продвижения Mylistorу, предположили местные наблюдатели.

Страницы главы Чечни в Facebook и Instagram оказались недоступными через три дня после того, как Минфин США внес Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. Аккаунты Рамзана Кадырова заблокированы в связи с санкциями США, подтвердила 27 декабря администрация Facebook.

"Руководителям высшего и среднего звена дано указание открывать страницы в сети Mylistory и подписываться на аккаунт главы. Это как бы акция в поддержку Кадырова в связи с блокированием его страниц в Instagram и Facebook. Я вчера тоже завел себе страницу в Mylistory и подписался на аккаунт главы республики", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности работник одного из министерств Чечни.

Эту информацию подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник другого ведомства Султан. "У меня есть страницы в Facebook, Instagram и Telegram, а 25 числа открыл еще и страницу в Mylistory, хотя никакой нужды в этом нет. Просто начальство распорядилось это сделать и подписаться на аккаунт главы республики. Mylistory, как мне кажется, еще требует доработки, до Instagram ей еще очень далеко", - рассказал он.

При этом от работников бюджетных организаций не требуют закрыть аккаунты в других соцсетях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Адам.

"Указаний начет того, чтобы закрыть страницы в Instagram или Facebook, нет. Необходимо только подключиться к Mylistory и подписаться на аккаунт Кадырова. Таким образом получается, что мы как бы одновременно убиваем двух зайцев - поддерживаем свою сеть, разработанную специалистом из нашей республики, а также выказываем поддержку руководству", - рассказал мужчина.

По данным на 28 декабря, число подписчиков Кадырова в Mylistory превысило 40 тысяч человек. Пик этой активности пришелся на 23 декабря, когда глава республики открыл свою страницу в этой сети, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Напомним, что кампанию по переходу из Instagram в Mylistory поддержали, в частности, ДУМ Чечни, мэрия Грозного, парламент, МВД и прокуратура республики. При этом министр печати Джамбулат Умаров, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов и дом моды дочери Кадырова "Фирдаус" продолжили вести свои страницы в Instagram.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"