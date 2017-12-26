26 декабря 2017, 18:56

Часть окружения Кадырова сохранила страницы в Instagram

Министр по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов и дом моды Айшат Кадыровой "Фирдаус" продолжают вести свои страницы в Instagram, несмотря на массовый уход чиновников и ведомств из этой соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", признав его ответственность за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В ночь на 23 декабря аккаунты Чечни в социальных сетях Facebook и Instagram, где Кадыров был очень активен, оказались недоступны.

Страницы в Instagram и Facebook были заблокированы по требованию властей США, заявили сам Кадыров и его окружение. Глава Чечни объявил о запуске социальной сети Mylistory и завел там аккаунт, после чего чеченские чиновники и силовики заявили о переходе в эту сеть.



Кампанию по публичному выходу из социальной сети Instagram после блокировки страницы Рамзана Кадырова в Чечне поддержало большинство официальных ведомств - в частности ДУМ Чечни и мэрия Грозного, парламент, МВД и прокуратура республики, объявили в своих аккаунтах Instagram о переходе в социальную сеть Mylistory, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Умаров, Сулейманов и дом мод дочери Кадырова остались в Instagram

Свой аккаунт в Instagram на сегодняшний день сохранил министр по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, который ранее в жесткой форме раскритиковал блокировку страницы Кадырова. Последняя публикация - видео с Рамзаном Кадыровым - появилась в аккаунте Умарова сегодня утром, а до этого он опубликовал несколько постов от имени главы Чечни, эти записи начинаются со слов "Я - Рамзан Кадыров". При этом Умаров сообщил, что зарегистрировался вслед за Кадыровым в Mylistory.

Дом моды "Фирдаус", которым руководит дочь главы Чечни, продолжает вести свой аккаунт в Instagram в прежнем режиме, хотя 23 декабря в нем появился перепост сообщения Кадырова о блокировке его аккаунтов.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов тоже ограничится перепостом сообщения Кадырова от 23 декабря. Последняя запись на его странице появилась сегодня, при этом о своем переходе в социальную сеть Mylistory чиновник не объявил. Министр образования и науки Чечни Исмаил Байханов и уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухажиев оставили страницы открытыми, объявив в последних публикациях о переходе из Instagram в Mylistory.

Аккаунт министерства культуры Чечни остался открытым, последняя публикация в нем - перепост сообщения Кадырова о блокировке.

Депутаты и министры демонстративно ушли из Instagram

О закрытии своих аккаунтов в Instagram объявили спикер парламента республики Магомед Даудов и депутаты, начальник личной охраны Кадырова Абузейд Висмурадов, известный как "Патриот", депутаты Госдумы России Шамсаил Саралиев и Адам Делимханов, глава администрации Кадырова Вахит Усмаев и шесть руководителей республиканских министерств. Бывший вице-премьер Чечни Ислам Кадыров, который несколько месяцев назад лишился поста и попал в опалу, тоже заблокировал свою страницу в Instagram.

Страницы главы МВД Чечни Апти Алаудинова, министра труда Усмана Баширова и министра сельского хозяйства Мусы Дадаева на сегодняшний день не удалены, но переведены в приватный режим - на них имеется пометка "This Account is Private".

Окружение Кадырова болезненно отреагировало на его блокировку в соцсетях: министр печати Чечни Джамбулат Умаров ранее назвал бан Кадырова в западных соцсетях "подлой диверсионной атакой", а депутат Госдумы Шамсаил Саралиев - "высшей формой цинизма".

При попытке зайти в аккаунты ряда других министров, в частности, министра имущественных и земельных отношений Асламбека Ирасханова, министра экономического и территориального развития Абдулы Магомадова или министра финансов Султана Тагаева Instagram сообщает, что страница недоступна. "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена", - говорится в пояснении.

Жители Чечни усмотрели в бойкоте Instagram демонстрацию лояльности

Ажиотаж вокруг блокировки страницы главы Чечни в Instagram используется местными чиновниками как демонстрация преданности руководству, полагают местные наблюдатели.



"Вся эта шумиха вокруг блокировки Instagram Кадырова - в первую очередь пиар. Пиарится как он сам, так и его окружение. Для первого - это возможность в очередной раз подчеркнуть свою значимость и позиционировать себя как ярого врага США и западных ценностей, для чиновников - это возможность продемонстрировать личную преданность Рамзану [Кадырову]. Население в целом довольно равнодушно отнеслось к этим сообщениям, людей больше занимают свои проблемы - рост тарифов на ЖКУ, повышение цен и так далее", - сказал руководитель одной из чеченских НПО корреспонденту "Кавказского узла".

Используя блокировку страниц Кадырова в Instagram как повод, власти активно продвигают идею перехода на его местный аналог Mylistorу, указал другой наблюдатель, Рамзан.



"Продукт вроде бы разработан местными специалистами, но те, кто знаком с этой сетью, считают ее не очень удачной копией Instagram. Теперь заинтересованным лицам представилась прекрасная возможность разрекламировать эту сеть - уже объявлено, что за последние дни на нее подписалось больше 30 тысяч человек. По министерствам и ведомствам, насколько я знаю, дана установка переходить в эту сеть. В ближайшее время будет видно, какие еще шаги будут предприняты в этом направлении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

источник: корреспондент "Кавказского узла"