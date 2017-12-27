27 декабря 2017, 17:30

Facebook назвал причину блокировки аккаунтов Кадырова

Аккаунты главы Чечни в социальной сети Facebook и принадлежащем ей сервисе Instagram деактивированы в связи с санкциями США, подтвердила администрация Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. Спустя три дня, 23 декабря, аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram оказались недоступны.

"Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - процитировало сегодня комментарий администрации Facebook издание "Ведомости".

Днем ранее, 26 декабря, Роскомнадзор направил администрации социальной сети запрос с требованием назвать причину блокировки страниц Кадырова. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров предположил, что это связано с внесением главы Чечни в санкционный список. Эту же версию сразу после блокировки озвучили сам Кадыров и его окружение.

Окружение Кадырова болезненно отреагировало на блокировку его страниц в соцсетях: министр печати Чечни Джамбулат Умаров ранее назвал бан Кадырова в западных соцсетях "подлой диверсионной атакой", а депутат Госдумы Шамсаил Саралиев - "высшей формой цинизма".

Лишившись страницы в Instagram, Кадыров объявил о запуске социальной сети Mylistory и завел там аккаунт. Вслед за ним высокопоставленные чеченские чиновники и целые ведомства начали переходить в Mylistory, многие при этом закрыли свои аккаунты в Instagram. В то же время министр печати Чечни Джамбулат Умаров, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов и дом моды Айшат Кадыровой "Фирдаус" продолжают вести свои страницы в Instagram.