Рамзан Кадыров. Фото: Reuters/MAXIM SHEMETOV

25 декабря 2017, 19:38

Кадыров и чеченские чиновники объявили о переходе в соцсеть Mylistory

Более 30 тысяч человек создали свои страницы в соцсети Mylistory после того, как в ней после блокировки аккаунтов в Facebook и Instagram зарегистрировался глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщила сегодня пресс-служба чеченского правительства. Депутаты Госдумы и Роскомнадзор потребовали объяснить блокировку аккаунтов Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. Это событие укрепило лояльность Кадырова Кремлю, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В ночь на 23 декабря оказались недоступны аккаунты главы Чечни в социальных сетях Facebook и Instagram, где Кадыров был очень активен. При этом сохранились аккаунты Кадырова в Twitter и "ВКонтакте", а также его "Telegram-канал". Страницы в Instagram и Facebook были заблокированы по требованию властей США, считают сам Кадыров и его окружение. При этом глава Чечни подчеркнул, что присутствовал в Instagram и Facebook ради своих многочисленных подписчиков, хотя давно собирался "покинуть эту сеть".

Скриншот заявления Рамзана Кадырова в Телеграмме

"Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory.
Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении.
Сотрудникам Госдепа вход разрешён только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики", - написал 23 декабря Рамзан Кадыров на своем канале в мессенджере Telegram.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после блокировки страницы Кадырова в Instagram объявил о бойкоте этой социальной сети и сообщил, что закрывает свой аккаунт до тех пор, пока главе Чечни не вернут его страницу.

"Хорошо, что есть много других ресурсов, с помощью которых можно донести информацию до широкой аудитории! Дорогие друзья, жду Вас в социальной сети #Mylistory. Вы найдёте меня под ником "lord", - написал сегодня Магомед Даудов в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Скриншот заявления Магомедова Даудова во "ВКонтакте" о переходе в другую соцсеть

В свою очередь парламент Чечни заявил о поддержке инициативы Магомеда Даудова. "Депутаты парламента ЧР вслед за спикером Магомедом Даудовым выйдут из социальной сети "Инстаграм", - говорится в сообщении от 23 декабря на сайте парламента Чечни.

Аккаунт чеченского парламента в соцсети Instagram, по данным на 18.00 мск 25 декабря, недоступен. Также недоступны аккаунты министра Чеченской Республики по делам молодежи Исы Ибрагимова, министра имущественных и земельных отношений Чечни Асламбека Ирасханова, министра труда, занятости и социального развития республики Усмана Баширова, министра экономического, территориального развития и торговли Чечни Абдулы Магомадова, заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра промышленности и энергетики Чечни Муслима Байтазиева, заместителя председателя правительства Чечни, министра финансов республики Султана Тагаева.

Скриншот записи министра Муслима Зайпуллаев о переходе в новую соцсеть

При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в своем аккаунте в соцсети Instagram призвал переходить в соцсеть Mylistory. "m_zaipullaev_95 Я на Mylistory. Переходим", - отмечается в сообщении.

 

МВД и прокуратура Чечни также объявили о создании аккаунтов в социальной сети Mylistory.

"Уважаемые друзья! Рады сообщить вам, что в социальной сети @Mylistory появился официальный аккаунт министерства внутренних дел по Чеченской Республике @mvd95. Надеемся, что наш аккаунт Вам также понравится. Добро пожаловать, друзья, в #Mylistory@mvd95!", - говорится в сообщении от 24 декабря в официальном аккаунте МВД Чечни в социальной сети Instagram.

Скриншот сообщения МВД Чечни в Instagramе

"Уважаемые подписчики! Сообщаю, что в социальной сети Mylistory создан официальный аккаунт прокуратуры Чеченской Республики (chechproc), на котором будет размещаться информация о деятельности главного надзорного ведомства, правоохранительных, других контрольно-надзорных органов республики по укреплению законности и правопорядка в регионе. Всем пользователям предлагаю подписаться на указанный аккаунт и высказываться по публикациям, соблюдая при этом правовую и общечеловеческую культуру. Конструктивная критика и пожелания будут учитываться в надзорной деятельности", - отмечается в сообщении, размещенном в аккаунте прокуратуры в Instagram 24 декабря.

Порядка 30 тысяч человек создали свои страницы в социальной сети Mylistory после того, как в ней зарегистрировался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заявила сегодня пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

"Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. И количество их неукоснительно растет", - говорится в сообщении на сайте главы и правительства Чечни.

Согласно сообщению, после того как в этой соцсети зарегистрировался Рамзан Кадыров, количество скачиваний приложения резко возросло, и Mylistory обогнала Periscope, Tumblr и другие приложения в разделе социальных сетей в App Store.

Mylistory от Magomed Eskhanov - это легкий способ рассказать и показать окружающим свою жизнь. Делитесь и следите за интересными моментами из жизни друзей, говорится в сообщении на странице для скачивания программы в iTunes. В требованиях указывается, что для приложения необходима iOS 10.0 или более поздняя версия и оно совместимо с iPhone, iPad и iPod touch.

Госдума и Роскомнадзор ждут разъяснений по поводу блокировки аккаунтов главы Чечни

В Госдуме ждут от Facebook и Instagram объяснения причин блокировки страниц главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил сегодня глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Это настораживает. Мы бы хотели услышать причины, на основании которых его страницы в социальных сетях были ограничены. Он не только президент Чечни - крупного региона, но ещё и популярный блогер, у него 3 миллиона подписчиков. В этой связи нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями в социальной сети и объяснено. Нам бы хотелось рассчитывать на то, что это не было ограничением свободы слова и информации", - цитирует Левина РИА "Новости".

По словам Левина, депутаты рассчитывают, что такая информация будет им предоставлена. "Если она в ближайшие дни не будет представлена, мы обратимся с официальным запросом в социальную сеть с требованием разъяснить нам, на каком основании такие шаги были предприняты", - подчеркнул он.

Роскомнадзор также объявил сегодня, что направит запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. "Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", - цитирует сегодня заявление представителя пресс-службы Роскомнадзора "Интерфакс".

В Кремле пока не обсуждается вопрос об ответных мерах в связи с блокировкой на прошлой неделе аккаунтов Кадырова в соцсетях, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока не обсуждается. Подобные действия вызывают обеспокоенность, и это не добавляет реноме этим социальным сетям", - заявил сегодня Песков.

Он также подчеркнул, что "вопросы есть" и "все подлежит осмыслению".

"Кавказский узел" писал, что летом 2014 года о введении санкций в отношении Рамзана Кадырова заявили Евросоюз, Швейцария и Канада. В ответ на это Кадыров создал собственный санкционный список, запретив въезд в Чечню пяти представителям США и ЕС.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Связь поста Лебедева с Кадыровым вызвала споры у кавказоведов", "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову", "Жители Чечни не исключили расправ из-за сюжета о вечеринке с "аптечными наркотиками".

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