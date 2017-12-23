23 декабря 2017, 17:02

Бан аккаунтов Кадырова вызвал негодование в Чечне

Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook заблокированы по требованию властей США, считают сам Кадыров и его окружение. Министр печати Чечни Джамбулат Умаров назвал бан Кадырова в западных соцсетях "подлой диверсионной атакой", а депутат Госдумы Шамсаил Саралиев - "высшей формой цинизма".

Как писал "Кавказский узел" 20 декабря, Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. Это событие укрепило лояльность Кадырова Кремлю, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В 2013 году издание New York Times сообщило о включении главы Чечни Рамзана Кадырова в закрытую, секретную часть "списка Магнитского". Закрытый список предусматривал лишь визовые санкции, пояснял источник в Госдепе США.

Аккаунты главы Чечни в социальных сетях Facebook и Instagram, где Кадыров был очень активен, оказались недоступны в ночь на субботу. При этом сохранились аккаунты Кадырова в Twitter и "ВКонтакте", а также его Telegram-канал.

Днем в субботу Кадыров отреагировал на блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook, обвинив в этом власти США. Сообщение он опубликовал во всех соцсетях, к которым у него сохранился доступ. "Странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США", - говорится в сообщении на странице главы Чечни "ВКонтакте".

Кадыров подчеркнул, что присутствовал в Instagram и Facebook ради своих многочисленных подписчиков, хотя давно собирался "покинуть эту сеть". Также он объявил, что в 2018 году в Чечне заработает собственная социальная сеть, "которая ни в чем не уступает заморским".

Окружение Кадырова болезненно отреагировало на его блокировку в соцсетях

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров гневно прокомментировал блокировку аккаунтов Кадырова, обвинив в этом Госдеп США.



«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Учитывая последние события, связанные с пустозвонным «списком Магнитского», все логично ложится в канву событий», — процитировало слова Умарова РБК.



Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев тоже выступил с эмоциональными обвинениями в адрес Госдепа. "Высшую форму цинизма на весь мир продемонстрировал американский Госдепартамент. Это очередное звено в закономерной цепочке действий, подтверждающих, что для США понятие "свобода слова" - пустой звук", - написал Саралиев на своей странице "ВКонтакте".

По мнению парламентария, американские спецслужбы "не справились с мощной волной правды", которую Кадыров публикует на своих страницах в социальных сетях.

Даудов ушел из Instagram, молодежь колеблется

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после исчезновения страницы Кадырова в Instagram объявил о бойкоте этой социальной сети. Даудов, который тоже связал случившееся с "указанием Госдепа", сообщил, что закрывает свой аккаунт до тех пор, пока главе Чечни не вернут его страницу. По данным на 16.50 страница lord_095 в Instagram действительно недоступна.

Чеченская молодежь проведет в Instagram акцию в поддержку акцию в поддержку Кадырова, заявил председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. По словам Тапаева, формат акции до конца не определен - обсуждается флешмоб с постами поддержки Кадырова или массовое закрытие аккаунтов.



"Эта ситуация очень сильно всех задела, молодежь тоже. Мы обсуждали вариант отключения аккаунтов, с другой стороны, молчание – возможно это то, чего добивались люди, которые заблокировали аккаунт. В любом случае мы безоговорочно поддерживаем главу", - цитирует слова Тапаева "Говорит Москва".

"Кавказский узел" писал также, что летом 2014 года о введении санкций в отношении Рамзана Кадырова заявили Евросоюз, Швейцария и Канада. В ответ на это Кадыров создал собственный санкционный список, запретив въезд в Чечню пяти представителям США и ЕС.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".