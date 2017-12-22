22 декабря 2017, 10:18

Американские санкции закрепили лояльность Кадырова Кремлю

Включение главы Чечни в "список Магнитского" не нанесет ущерба, если Рамзан Кадыров не собирается в США, заявил директор Фонда изучения США при МГУ Юрий Рогулев. Российские политики используют включение в санкционный список как показатель своей лояльности Кремлю, отметил американист Иван Тимофеев.

Как писал "Кавказский узел", Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" пятерых граждан России, в том числе главу Чечни. Об этом стало известно 20 декабря. Власти США считают Кадырова "ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека", отмечается в сообщении ведомства.

В 2013 году издание New York Times сообщило о включении главы Чечни Рамзана Кадырова в закрытую, секретную часть "списка Магнитского". Закрытый список предусматривал лишь визовые санкции, пояснял источник в Госдепе США.

Внесение в список предусматривает запрет на въезд в США

Для американских политиков Рамзан Кадыров "является персоной, весьма приближенной к Кремлю", заметил директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Санкционный "список Магнитского" "ограничивает возможности тех или иных российских деятелей", также отметил Юрий Рогулев.



"Прежде всего они не смогут приехать в США, вести торговлю с этой страной, другую деловую активность, устанавливать контакты с американскими институтами, организациями", - пояснил Рогулев.

"Но если у Кадырова нет интересов в США, бизнес-проектов, нет необходимости выезда туда, то для него включение в санкционный список не будет иметь большого значения", - подчеркнул Рогулев.



"Закон Магнитского", ранее рассчитанный на применение против тех, кого США считают ответственными за гибель в заключении юриста Сергея Магнитского, был расширен в декабре 2016 года, напомнил программный директор Валдайского клуба и Российского Совета по международным делам, американист Иван Тимофеев.

"Первоначально список был направлен против тех, кто непосредственно был замешан в деле Магнитского. Но потом нормативы списка были расширены на всех, кто, по мнению, американцев, нарушает права человека в России. Или способствует такой деятельности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Тимофеев.

"Глобальный закон Магнитского" создает последствия для коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека в любой стране по всему миру, лишая их права на въезд в Соединенные Штаты и доступа к американским финансовым учреждениям.

Включенные в список политики демонстрируют лояльность Кремлю

Тимофеев также отметил, что "представители Чечни в "список Магнитского" уже попадали".



"Американцы уже поднимали тему соблюдения прав человека в Чечне. То, что в "список Магнитского" включен и глава республики — это продолжение той политики, которая ведется США. Но если у Кадырова нет активов, которые можно заморозить, нет каких-то дел, по которым он ездит в Америку, то на нем санкции не скажутся", - считает Тимофеев.



При этом он заметил, что "некоторые политики используют включение в санкционный список как показатель своей значимости для России и лояльности её руководству".

"Можно даже представить, что включение в "список Магнитского" воспринимается как некий бонус. Дескать, вот видите, как политик востребован и лоялен, что даже американцы это отметили", - резюмировал Тимофеев.

Сам Кадыров отреагировал на включение в санкционный список вечером 20 декабря, заявив, что "в Чечне мир и стабильность". Об этом он написал на своей странице в Instagram. Также он выложил видео из тренажерного зала, где на фоне штанги и в спортивном костюме цвета "хаки" заявил, что "еще не получал приказа ступить на американскую землю". На видео показано, как Кадыров собирается тягать штангу, однако человек за кадром ему говорит о том, что "против тебя опять ввели санкции". "США? О, "список Магнитского". Значит, права нарушаю человека. Эх! Бедные американцы!" - заявил Кадыров.

В апреле 2013 года правительство США обнародовало список лиц, вошедших в так называемый "список Магнитского". В него вошли 18 человек, в том числе уроженцы Чечни Леча Богатырев и Казбек Дукузов. В декабре 2013 года в обновленный санкционный список включены первый заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов и руководитель администрации главы и правительства республики Магомед Даудов.

Напомним, что о введении санкций в отношении Рамзана Кадырова летом 2014 года заявили Евросоюз, Швейцария и Канада. В ответ на санкции Рамзан Кадыров создал собственный санкционный список, запретив въезд в Чечню пяти представителям США и ЕС.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"