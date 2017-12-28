Военные Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=21147

28 декабря 2017, 09:58

Азербайджан насчитал 122 обстрела на линии соприкосновения

Обстрелы с 27 по 28 декабря велись со стороны населенных пунктов и безымянных высот Армении и Нагорного Карабаха, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Так выстрелы зафиксированы со стороны Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, а также с позиций, расположенных близ сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, заявило Минобороны.

"Подверглись обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Ферехли, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу, Гаралар и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

Военные министерства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.55 мск не опубликовали на своих сайтах ответных заявлений. При этом Нагорный Карабах регулярно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия, суммируя свои данные за неделю. Так, 23 декабря в Минобороны Нагорного Карабаха заявили о 200 обстрелах своих позиций за период с 17 по 23 декабря.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в регионе в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и публикует поступающие оттуда новости на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"MoneyPolo попала под запрет в Азербайджане", "Азербайджан обвинил Армению в 139 обстрелах за сутки", "Свыше 100 человек потребовали от властей Армении предоставить им статус беженцев".

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