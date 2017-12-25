25 декабря 2017, 23:43

MoneyPolo попала под запрет в Азербайджане

Работа системы денежных переводов MoneyPolo прекращена в Азербайджане из-за услуг по переводам в Нагорный Карабах, заявили власти.

По данным палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, банкам страны и ООО Azerpocht (Азерпочта) поручено прекратить работу с системой денежных переводов MoneyPolo.

"Проведенные палатой мониторинги показали, что система денежных переводов MoneyPolo в нарушение международных правовых норм и принципа территориальной целостности Азербайджана незаконно занимается денежными переводами на оккупированных территориях республики. Подобные действия могут стать важным средством для отмывания грязных денег и финансирования терроризма", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель палаты по надзору над финансовыми рынками.

Ранее аналогичные санкции были применены к системам переводов Moneygram и Western Union. Запрет был устранен лишь после того, как работа данных систем в Нагорном Карабахе была прекращена. Система "Лидер" также была запрещена в Азербайджане, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

Работа системы "Лидер" в Азербайджане была восстановлена "только после того, как компания ушла из Нагорного Карабаха", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центрального банка Азербайджана.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"