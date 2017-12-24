24 декабря 2017, 10:21

Азербайджан обвинил Армению в 139 обстрелах за сутки

Армянские военные за минувшие сутки 139 раз нарушили режим прекращения огня, применив крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Азербайджан обвинил Армению в 143 обстрелах за сутки. Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю.

По данным Минобороны Азербайджана, с утра 16 декабря по сегодняшнее утро вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в общей сложности 139 раз. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока не комментировали это заявление.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

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