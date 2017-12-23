23 декабря 2017, 13:01

Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю

Азербайджанские военные с 17 по 23 декабря произвели более 1600 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, за неделю азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения войск 200 раз.

От ответных действий Армия обороны воздержалась, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.

Несмотря на объявленное после апрельского обострения 2016 года перемирие, обстрелы в зоне карабахского конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Комментариев от Минобороны Азербайджана относительно этих данных пока не поступало. Однако в период с 17 по 23 декабря Азербайджан ежедневно сообщал о нарушениях перемирия армянской стороной, насчитав в общей сложности 854 обстрела. Только за минувшие сутки Азербайджан насчитал 143 обстрела своих позиций.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со статьями "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Российский военный погиб в Армении", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "На месте взрыва в Ереване обнаружены еще четыре снаряда".

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