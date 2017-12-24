24 декабря 2017, 21:58

Астраханские активисты провели пикеты в защиту Игоря Стенина

Алексей Тюрин и Михаил Анисенко сегодня в разное время провели одиночные пикеты у приемной президента РФ с плакатами в поддержку активиста Игоря Стенина, заявив о произволе судов.

Активисты вышли с плакатами "Вся власть – Закону!", "Свободу политзаключенному Игорю Стенину!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", 16 мая 2016 года Игорь Стенин был осужден на два года колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. По версии защиты, Стенин был осужден за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая этого года президиум областного суда в Астрахани отменил приговор и прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления, после чего Стенин был освобожден из колонии-поселения. 9 ноября Верховный суд России удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры, которая не согласилась с отменой приговора, и вернул дело апелляционной инстанции. 21 декабря суд Астраханской области оставил в силе приговор активисту.

"Такого беззакония, как по делу Игоря Стенина, не было еще, по крайней мере, в астраханском регионе. Я был на суде. Когда суд демонстративно повторяет нарушения, из-за которых ВС РФ отменяет предыдущие решения судов, и снова узаконивает приговор, основанный на сфабрикованном преступлении, - это уже полный беспредел и произвол", - рассказал Михаил Анисенко.

"Мы вышли на пикеты не только в защиту Игоря Стенина, но и в защиту закона, который в наших судах – пустой звук. Меня оштрафовали за участие в минуте молчания в день защиты политрепрессированных. Сейчас по тому же пути оформляют штраф на Михаила (Анисенко). И в деле Игоря (Стенина), и в нашем опять фигурирует акт ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий), составленный ФСБ, в который внесены недостоверные сведения", - заявил Алексей Тюрин.

Сегодня активисты также провели флешмоб, сделав фотографии в разных местах и помещениях с плакатом "Вся власть - ЗАКОНУ!", которые выложили в Интернет. Во флешмобе принял участие Игорь Стенинин.

"Учитывая, что суды по материалам ФСБ, основанным на фотографиях в Интернете, умудрились додумать событие, прошедшее на Дне памяти жертвам политических репрессий 30 октября, мы решили провести флешмоб - в разное время и в разных местах сделать фотографии с собственным изображением, держа в руках плакаты с одинаковым содержанием", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Стенин.

По его словам, флешмоб также связан с задержанием сторонников Навального на выезде из Астрахани. "Если ты не согласен с чем-то, тебя будут преследовать. В 2012 году автобус из Астрахани, в котором ехали желающие выйти в знак протеста на Болотную площадь, не выпустили из города. Сегодня мы видели то же самое в отношении тех, кто поддерживает неугодного для Кремля кандидата", - заявил Стенин.

Напомним, десять сторонников Навального, запланировавших участие в акции в Волгограде, были задержаны сегодня на выезде из Астрахани в 06.00 по местному времени (05.00 мск). Позднее полицейские вернули паспорта десяти сторонникам Навального и отпустили их, активисты заявили о срыве поездки на акцию в Волгоград.

Игорь Стенин был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2015" за то, что не испугался преследований и отстаивал свою гражданскую позицию. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Игоре Стенине. Случаи преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Елена Гребенюк является общественным защитником Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях по доверенности.

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"