24 декабря 2017, 13:12

Сторонники Навального отпущены с поста полиции в Астрахани

Полицейские вернули паспорта десяти сторонникам Навального и отпустили их, активисты заявили о срыве поездки на акцию в Волгоград.

Как сообщал "Кавказский узел", десять сторонников Навального, запланировавших участие в акции в Волгограде, были задержаны на выезде из Астрахани в 06.00 по местному времени (05.00 мск).

По словам руководителя городского штаба Навального в Астрахани Александра Когута, полицейские оштрафовали водителя микроавтобуса, на котором активисты планировали добраться до Волгограда. "Выписали водителю штраф в размере 5 тысяч рублей из-за отсутствия договора аренды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Когут.

Затем полицейские вернули активистам паспорта, рассказал Когут. Сторонники Навального заявили корреспонденту "Кавказского узла", что они "решили разъехаться по домам, потому что поездка в Волгоград потеряла смысл".

Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. "Кавказский узел" попытался разобраться в его позиции относительно проблем Кавказа и изложил 10 связанных с регионом тезисов политической программы оппозиционера в справке "Навальный: кавказское измерение". В программе оппозиционера, в том числе значится пункт о возвращении прямых выборов глав регионов.

Региональный штаб Навального в Астрахани расположен на улице Советской, дом № 10. Открывал штаб 28 апреля соратник Навального Леонид Волков. Волонтеры участвуют в агитационных мероприятиях и сборе информации о будущих подписантах, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".



Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях задержания и арестов активистов - на тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"