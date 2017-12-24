24 декабря 2017, 11:14

Борис Стомахин этапирован в Саратовскую область

Публицист Борис Стомахин, осужденный за публикацию о терактах в Волгограде, доставлен в колонию в Саратовской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля суд ужесточил режим содержания Стомахина и заменил отбывание срока в колонии строгого режима на содержание в тюрьме. 21 сентября апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Стомахин отбывал наказание в колонии в Пермском крае.

20 апреля 2015 года Борис Стомахин  был приговорен к трем годам лишения свободы за публикацию о терактах в Волгограде, которые произошли 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что эти публикации оправдали терроризм. На момент суда Стомахин уже год отбывал наказание по аналогичному обвинению.

Публицист Борис Стомахин доставлен в тюрьму в городе Балашов Саратовской области, сообщается сегодня на сайте правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо".

По словам правозащитника, пресс-секретаря межрегионального центра прав человека Глеба Эделева, Борис Стомахин нуждается в поддержке.

Скриншот сообщенияГлеба Эделева в Facebook.

"Борис Стомахин прибыл в тюрьму. Ему сейчас очень тяжело. Напишите ему письмо! Мы с адвокатом Качановым уже сделали это! Звоните, интересуйтесь его судьбой!" - написал сегодня Эделев на своей странице в Facebook.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее выступил против перевода Бориса Стомахина на тюремный режим. По мнению правозащитников, руководство колонии основывало свое требование на необоснованных взысканиях в отношении публициста.

Примечание:

"Суд ужесточил Борису Стомахину режим содержания", "Защита Стомахина потребует отмены приговора по делу об оправдании терактов", "Сторонники Стомахина: публицист почти две недели держит голодовку".

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