24 декабря 2017, 11:14

Борис Стомахин этапирован в Саратовскую область

Публицист Борис Стомахин, осужденный за публикацию о терактах в Волгограде, доставлен в колонию в Саратовской области.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля суд ужесточил режим содержания Стомахина и заменил отбывание срока в колонии строгого режима на содержание в тюрьме. 21 сентября апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Стомахин отбывал наказание в колонии в Пермском крае.

20 апреля 2015 года Борис Стомахин был приговорен к трем годам лишения свободы за публикацию о терактах в Волгограде, которые произошли 29-30 декабря 2014 года. Суд решил, что эти публикации оправдали терроризм. На момент суда Стомахин уже год отбывал наказание по аналогичному обвинению.

Публицист Борис Стомахин доставлен в тюрьму в городе Балашов Саратовской области, сообщается сегодня на сайте правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо".

По словам правозащитника, пресс-секретаря межрегионального центра прав человека Глеба Эделева, Борис Стомахин нуждается в поддержке.

"Борис Стомахин прибыл в тюрьму. Ему сейчас очень тяжело. Напишите ему письмо! Мы с адвокатом Качановым уже сделали это! Звоните, интересуйтесь его судьбой!" - написал сегодня Эделев на своей странице в Facebook.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее выступил против перевода Бориса Стомахина на тюремный режим. По мнению правозащитников, руководство колонии основывало свое требование на необоснованных взысканиях в отношении публициста.