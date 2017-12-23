23 декабря 2017, 14:55

Американский сенатор призвал Азербайджан освободить Афгана Мухтарлы

Сенатор США Марко Рубио призвал власти Азербайджана снять все обвинения с журналиста Афгана Мухтарлы и освободить его из заключения. Заявление Рубио говорит о том, что в США внимательно следят за делом Мухтарлы и состоянием свободы слова в Азербайджане, считает журналист Алекпер Рауфоглу.

Как писал "Кавказский узел", журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, 30 мая сообщил, что его похитили и доставили в Баку. Журналиста обвинили в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику.

Дело Мухталры вызвало международный резонанс: Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение журналиста, а власти Азербайджана - освободить его. Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести", а ЕСПЧ присвоил делу Афгана Мухтарлы приоритетный статус.

«Азербайджан продолжает жестокое преследование журналистов и свободы слова. Я призываю правительство Азербайджана снять с журналиста все обвинения», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Реакция Марко Рубио на арест Афгана Мухтарлы является «весомым голосом в его поддержку», обратил внимание проживающий в США азербайджанский журналист и аналитик Алекпер Рауфоглу.

«Марко Рубио является одним из самых влиятельных сенаторов и вообще политиков США. Он был одним из кандидатов в президенты на выборах 2016 года от Республиканской партии. Он известен как яркий приверженец демократических ценностей. Его заявление по делу Мухтарлы - показатель серьезного внимания на самом высоком уровне политической власти США к судьбе журналиста и в целом к проблеме со свободой выражения в Азербайджане», - сказал Рауфоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Если преследование журналистов в Азербайджане продолжится, Конгресс США может вновь актуализировать вопрос о санкциях против нарушителей прав человека, полагает аналитик.

Американские конгрессмены Кристофер Смит и Джим Макговерн в сентябре предложили ввести санкции против нарушителей прав человека в Азербайджане. Они призвали правительство США распространить "Глобальный акт Магнитского" на чиновников, причастных к репрессиям против критиков власти.

"Кавказский узел" 20 декабря писал также, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также выразил также обеспокоенность в связи с продолжающимся судебным разбирательством против Афгана Мухтарлы. Он призвал Баку отказаться от обвинений в адрес Мухтарлы и освободить его, как и ряд других журналистов.

Азербайджан занимает 162-е место из 180 стран в индексе свободы прессы "Репортеров без границ" - по данным организации, как минимум 13 журналистов и два блогера в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане. Власти Азербайджана отвергают критику о нарушении свободы прессы и заявляют, что журналисты привлечены к ответственности за конкретные уголовные деяния.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"