Лакоба Станислав Зосимович

Станислав Лакоба (23.02.1953 - 20.09.2025) - абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель, профессора Абхазского госуниверситета.

Родился 23 февраля 1953 г. в г.Сухуми. Окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института.



Известный абхазский историк, литератор, общественный и политический деятель. Автор Лыхненского Обращения 1989 года .



Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов Станислав Лакоба - депутат парламента Абхазии.



В 1993-1994 годах С.Лакоба - первый заместитель председателя Верховного Совета Абхазии, а в 1994-1996 годах - первый вице-спикер парламента.



Принимал, активное участие в Женевском процессе по урегулированию военного конфликта в Абхазии под эгидой ООН и при посредничестве России.



В октябре 1999 года в нашумевшей статье "Выборы по Хичкоку" Станислав Лакоба выступил против безальтернативных выборов в Абхазии.



С 2000 года С.Лакоба - исполняющий обязанности профессора, а затем профессор кафедры археологии, истории, этнологии Абхазского государственного университета (АГУ). В 2000 и 2004 годах в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета г.Хоккайдо (Япония).



В августе-сентябре 2004 года Станислав Лакоба баллотировался в качестве кандидата на пост вице-президента Абхазии (в паре с кандидатом на пост президента Сергеем Багапшем). Однако, после Соглашения 6 декабря 2004 года "О мерах по достижению национального согласия" Лакоба уступил свою выборную должность Раулю Хаджимба.



17 февраля 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш назначил Станислава Лакоба секретарем Совета Безопасности Абхазии.



18 августа 2009 года С.Лакоба подал заявление о сложении с себя полномочий секретаря Совета Безопасности Абхазии. Одной из причин, побудивших его это сделать, Лакоба назвал "события, связанные с принятием поправок к Закону о гражданстве Республики Абхазия". 25 августа 2009 года президент Абхазии Сергей Багапш принял его отставку.

Станислав Лакоба — автор более ста книг, монографий, учебников, статей, очерков и эссе, посвящённых истории, политике и культуре Абхазии и народов Кавказа.



Лауреат Государственной премии Абхазии им. Д.И.Гулиа.

Женат, имеет сына.

20 сентября 2025 года Станислава Лакоба погиб в автоаварии недалеко от г. Гудаута .

