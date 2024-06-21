Ночное нападение боевиков на Ингушетию в 2004 году

21 июня 2024, 11:44

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20 лет назад, 21 июня 2004 года, в ходе нападения на Назранское РОВД (Ингушетия) погибли около 30 милиционеров. Все они героически сопротивлялись до конца, не приняв предложение о добровольной сдаче. Всего в результате нападения банды под руководством Басаева, было убито 78 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили ранения различной степени тяжести. "Кавказский узел" предлагает вспомнить события того времени и провести аналогии.

Хроника ночного нападения боевиков на Ингушетию в июне 2004 года

21 июня 2004 года ночью в 22.45 мск несколько групп боевиков численностью 200 человек осуществили нападение на 20 точек на территории республики Ингушетия.

В Назрани было совершено нападение на Назранский погранотряд, здание МВД Ингушетии и изолятор временного содержания. В 23.00 мск другая группа моджахедов вошла в населённый пункт Карабулак, где находятся оружейные склады и база ОМОНа МВД республики, а также в станицу Слепцовскую и другие населённые пункты республики. Таким образом, боевиками была полностью блокирована федеральная трасса "Кавказ".

Около 01.00 мск часть боевиков попыталась прорваться к городу Магас, где находится руководство республики, однако была остановлена на подступах к городу. Ожесточённые бои погранвойск, милиционеров и спецназа с террористами продолжались до 03.00 мск, когда моджахеды отступили в сторону Чечни.

Телекомпания НТВ сообщала, что машина с ее съемочной группой была остановлена боевиками, которые заявили, что намерены захватить власть в республике. Журналисты НТВ рассказали, что возле поста ГАИ видели несколько лежащих на земле тел сотрудников автоинспекции, убитых боевиками. Никто из состава съёмочной группы не пострадал.

К 04.00 мск правоохранительные органы Ингушетии взяли под контроль ситуацию в населенных пунктах республики. Ситуация "успокаивается", отметили в приемной президента Ингушетии. Спецназ республики вел поиск и уничтожение остатков бандгрупп.

В связи с нападением все соединения и части Северо-Кавказского регионального пограничного управления ФСБ РФ, а также другие силовые структуры округа были переведены на усиленный вариант несения службы.

В результате боестолкновений, по данным на 09.30 мск, погибли 46 человек. Об этом РБК сообщили в МВД республики. Среди погибших 18 сотрудников правоохранительных органов и 28 гражданских лиц .

По данным ряда СМИ, только в ходе нападения на Назранское РОВД погибли около 30 милиционеров. Все они героически сопротивлялись до конца, не приняв предложение о добровольной сдаче.

Также в числе погибших – исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абукар Костоев, который получил тяжёлые ранения, был доставлен во Владикавказ и скончался от ран, а также заместитель министра внутренних дел Ингушетии Зяудин Котиев, прокурор Назрановского района Белан Озиев, прокурор города Назрани Мухарбек Бузуртанов и другие.

По данным полпредства президента в Южном федеральном округе (ЮФО), число раненых составляло 22 июня 2004 года от 50 до 200 человек.

В результате нападения банды под руководством Басаева, по версии Следком России, было убито 77 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, более 110 получили ранения различной степени тяжести. Было похищено около 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, большое число боеприпасов В 2005 году 22 июня в Ингушетии был объявлен днем памяти жертв нападения боевиков на регион.

В результате ночного рейда боевиков в Карабулаке были частично разрушены здания ОМОНа и городского отделения милиции, сожжено здание МВД Ингушетии в Назрани. Моджахедам не удалось захватить Назранский изолятор временного содержания, его сотрудники отбили несколько атак боевиков.

Стало известно, в Ингушетию боевики вторглись одновременно с территории Чечни и Северной Осетии и действовали по приказу Шамиля Басаева. Среди боевиков также были погибшие и раненые, сообщал 22 июня 2004 года полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Яковлев. При этом он не уточнил, какие именно потери понесли нападавшие.

По мнению полпреда, основной целью нападавших был захват административных зданий в Назрани и Карабулаке, а также освобождение 50 пленных боевиков из СИЗО в Назрани. Однако сделать этого им не удалось, все их атаки были отбиты, подчеркнул В.Яковлев. По его словам, после нападения боевики рассредоточились и мелкими группами ушли по различным направлениям.

Министр обороны Сергей Иванов, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, выразил уверенность, что в Ингушетии достаточно сил для пресечения вылазок боевиков. "Я не располагаю точными сведениями, но могу заверить, что в этом районе у нас достаточно сил и средств, чтобы пресечь подобного рода вылазки", - подчеркнул министр.

Прокуратура Ингушетии по факту нападения боевиков на республику возбудила уголовное дело по статье "Терроризм", передает телеканал "Россия". В Ингушетию вылетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Фридинский.

Накануне нападения лидер боевиков Аслан Масхадов в интервью 1 заявил, что чеченские сепаратисты в ближайшее время изменят тактику и перейдут от терактов к наступательным действиям методами "классической" войны.

Стоит также отметить, что спецпредставитель лидера сепаратистов Ахмед Закаев 21 июня 2004 года в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что полевые командиры чеченских сепаратистов потребовали от президента Ичкерии* перенести боевые действия за пределы республики. По словам Закаева, теперь "наши бойцы будут сами навязывать бои федералам и силовым структурам пророссийских властей", для чего у них "есть все силы и возможности".

По информации Закаева, решение "сменить тактику боевых действий" было принято на совещании "командующих фронтами и направлениями" еще 14 июня 2004 года. Масхадовский эмиссар заявил, что полевые командиры, включая Шамиля Басаева, требовали от своего президента более решительных мер, и подчеркнул, что для этого у боевиков "есть все силы и возможности". В качестве примера активных действий Закаев назвал атаку на прокуратуру и райотдел милиции Ачхой-Мартановского района.

В 2011 году Ставропольским краевым судом 12 участников нападения были приговорены к длительным срокам заключения .

Следствие продолжается

В 2024 году Следком сообщил, что продолжается расследование уголовного дела вооруженного нападения в ночь с 21 на 22 июня 2004 года вооруженной банды под руководством Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и граждан Республики Ингушетия. Ведомство сообщило, что полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из жителей Чечени и Кабардино-Балкарии, Ингушетии и других субъектов Российской Федерации, а также иностранных наемников.

21 июня 2004 года банда совершила нападения на здания ОВД Карабулака, территорию дислокации ОМОН и мобильного отряда МВД в Карабулаке, здание МВД Ингушетии в Назрани, Назрановские РОВД и ГОВД, склады обеспечения МВД Ингушетии в Назрани, здание Назрановского погранотряда, штаб 3-го батальона оперативного полка по охране административной границы при МВД в ст. Нестеровской Сунженского района, воинскую часть в ст. Троицкая Сунженского района, посты ДПС «Волга-16» и «Волга-17» и дороги между Карабулаком и селом Яндаре. На крупных транспортных развязках при подъезде к городам Назрань и Карабулак, станицам Нестеровской и Троицкой были расставлены вооруженные отряды боевиков чтобы исключить или задержать прибытие федеральных сил реагирования. Отряды под видом сотрудников полиции и военнослужащих останавливали автомобили и проверяли документы. Тех, кто предъявлял им служебные удостоверения, участники банд расстреливали и похищали их оружие, сообщил Следком .

Следком уточнил, что установлена причастность131 человека, из которых 68 осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 участников уголовное дело прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления, 11 лиц находятся в розыске .

Также ведомство изменило число погибших в результате ночного рейда - 78 человек.

*Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.