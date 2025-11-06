Волгоградский суд оштрафовал рэпера Yanix за песни о марихуане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дзержинский районный суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix на 10 000 рублей за размещение треков, пропагандирующих наркотики. Всего правоохранители обнаружили в сети четыре такие композиции.

По данным суда, в мае сотрудники правоохранительных органов нашли в свободном доступе на сервисе "Яндекс Музыка" четыре песни известного рэп-исполнителя Yanix, в которых, согласно лингвистической экспертизе, содержатся слова об употреблении марихуаны.

Суд установил, что в тексте композиций имеются признаки пропаганды наркотиков, на музыканта был составлен протокол об административном правонарушении, информирует агентство РИА "Новости".

"Постановлением Дзержинского районного суда города Волгограда Янис Бадуров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств) 1 . Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится сегодня в сообщении на сайте суда.

Согласно данным "Яндекс Музыка", у Yanix 3,7 миллиона слушателей в месяц, на его страницу в соцсети "ВКонтакте" подписаны 642 тысячи человек, у его Telegram-канала 65 тысяч подписчиков, уточняет агентство.

В июле 2023 года музыкальный портал The Flow писал, что Yanix убрал из своих старых треков упоминания наркотических веществ. В частности, был изменены треки "Все мои хоуми" и "Трэп хата", пишет издание "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики не нашёл экстремизма в песне российской рок-группы "Порнофильмы", которую исследовал по запросу волгоградского суда. Эксперты установили, что песня "Нищих убивай" принадлежит к жанру сатиры.

Однако Минюст 22 февраля 2023 года включил песню группы «Порнофильмы» «Нищих убивай!» в перечень экстремистских материалов. Внимание на это обратил проект «Сетевые свободы». Решение о повторном признании композиции экстремистской вынес Дзержинский районный суд Волгограда 26 сентября 2022 года, сообщал ранее "Коммерсант".