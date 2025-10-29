Защита добивается освобождения из СИЗО в Хасавюрте обвиняемого с инвалидностью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие содержит под стражей обвиняемого жителя Хасавюрта Муслима Эдиева, несмотря на заболевание, которое препятствует пребыванию под арестом. Суд согласился с позицией защиты, но следствие не спешит подготовить материалы о смягчении меры пресечения.

Адвокат из Дагестана Айдемир Исмаилов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитного Муслима Эдиева следствие отказывается отпустить из СИЗО, несмотря на наличие заболевания, которое препятствует содержанию под стражей. Сегодня Хасавюртовский суд поддержал позицию защиты.

"Суд признал отказ следователя в изменении меры пресечения незаконным. Так как Эдиев с 2015 года болеет редким заболеванием «Болезнь Стилла», ему назначена инвалидность второй группы. Болезнь находиться в группе перечня Постановления Правительства России номер 3 от 14.01.2011 года. По результатам медицинского освидетельствования Эдиева вынесено медицинское заключение о наличии у обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Прямо подпадает под запрет установленный частью 2.1 статьи 108 УПК РФ", - сказал Исмаилов.

По его словам, следователь должен был сегодня же представить в суд материалы на изменение меры пресечения - либо на домашний арест, либо на другую более мягкую меру пресечения.

«Но у нас не спешат. Теперь они, скорее всего, будут ждать, пока прокуратура обжалует. Постановление судьи может быть обжаловано в течение 15 дней с момента его получения. Если поступит апелляционное возражение от прокурора, то материал должен передаться в Верховный суд республики Дагестан. Это может затянуться, но минимум, как я думаю, на два месяца", - пояснил Исмаилов.

По его мнению, такая волокита с освобождением подследственного происходит из-за позиции прокуратуры. Он указал, что Эдиев привлечён к ответственности за хранение наркотиков, но вину свою не признаёт.

"Дело возбуждено 23 сентября. Пришли домой с обыском у него в одной из комнат обнаружили в чемоданах 12 килограммов марихуаны. Он не признает вину, говорит что это другого человека. Фактически в отношении него должны были возбудить дело по части 2 статьи 228 УК РФ но наши практикуют так, возбуждают по самой тяжкой статье как за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, а дальше ждут кто что принесет, чтобы уменьшить статью. Пока эта нарисована статья часть 3 статьи 30 часть 4 статьи 228.1 УК РФ", - рассказал Исмаилов.

Он указал также, что Эдиев помещён под стражу 26 сентября. «Но пока почти никаких следственных действий с ним не проводится. Был один допрос как подозреваемого, и 1 допрос как обвиняемого, и задержание, и официально все. С тех пор ничего по делу, по крайней мере, с нашим участием, не делается", отметил Исмаилов.

Адвокат сообщил также, что Эдиев 1980 года, до задержания работал сторожем в военном комиссариате, был на хорошем счету.

«У него двое детей, один из них несовершеннолетний", - добавил Исмаилов.

Он уточнил, что перечень заболеваний по которым подследственного нельзя помещать в СИЗО и перечень по которому уже осужденного могут освободить от отбывания наказания разный.

«Заболевание Эдиева позволяет ему не находиться под стражей до суд. Но не освобождает от наказания.Вместе с тем, это может быть смягчающим обстоятельством и при переквалификации преступления на более мягкую статью, он может отделаться условным сроком», - предположил Исмаилов.

Адвокат Ирина Бирюкова, которая не связанная с делом Эдиева, сообщила в свою очередь, что следователь своим постановлением мог бы освободить его из-под стражи.

«Если не освобождает, обвиняемый может обратиться в суд», - уточнила она.

Адвокат подтвердила, что перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы другой, чем те, по которым запрещено содержание в СИЗО. "Надо смотреть тот перечень, входит ли в него это заболевание. Если входит, то да, тогда обвиняемый может быть освобожден от отбывания наказания», - пояснила Бирюкова.

Адвокат Абусупьян Гайтаев отметил, что даже если речь идет о освобождении наказания в связи с заболеванием, то. дело в любом случае должно быть расследовано.

"Должен состояться суд и вынесен приговор, но от наказания его нужно освободить в связи с заболеванием. Как от такового от уголовного дела никто не освобождается", - сказал он.

В то же время, на практике, если речь об особо тяжком преступлении, а заболевание в перечне, следствие часто не отпускает подследственного, а находит возможность его, например, поместить в санчасть, где есть медицинский уход, но в пределах СИЗО. Такая санчасть в Москве в "Матросской тишине" есть", - сказал Гайтаев.