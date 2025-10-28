Житель Астрахани приговорен к 15 годам колонии по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к сроку в колонии Владимира Савина, признав его участником террористической организации, готовившим взрывы и покушение на депутата думы Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в начале октября приговорил к пяти годам строгого режима жителя Кубани Игоря Яковенко, который обвинялся в намерении примкнуть к организации "Легион Свобода России"*.

Ранее по аналогичному обвинению суд приговорил к девяти годам строгого режима Николая Артамонова из Новороссийска, которому вменяли также дискредитацию армии и пропаганду терроризма.

Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Владимира Савина виновным по делу об участии в террористической организации, сообщает сегодня "Интерфакс".

Владимир Савин был обвинен по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.30 - ст.205.3 (попытка обучения террористической деятельности), ст.275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.4 ст.327 УК РФ (оборот поддельных документов), говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале суда.

По данным суда, в ноябре 2023 года Савин установил связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился "выполнять его задания, прибыть на территорию Украины и пройти обучение, в том числе по огневой и минно-взрывной подготовке".

Целью обучения, как решил суд, были теракты на территории России, покушение на жизнь депутата областной думы и сбор информации о морском торговом порте в Астраханской области.

"15 декабря 2023 г. Савин, находясь в г. Астрахани, направил сотруднику ГУР МОУ анкету для вступления в ряды запрещенного террористического украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» и получил подтверждение о принятии его в данную террористическую организацию", - говорится в публикации.

Поскольку по решению судебного пристава Савину был ограничен выезд из России, он получил в почтовом отделении Астрахани "заведомо поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан", после чего был задержан.

"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сообщила пресс-служба суда.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* "Легион Свобода России" признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.