×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:12, 28 октября 2025

Житель Астрахани приговорен к 15 годам колонии по делу о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к сроку в колонии Владимира Савина, признав его участником террористической организации, готовившим взрывы и покушение на депутата думы Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в начале октября приговорил к пяти годам строгого режима жителя Кубани Игоря Яковенко, который обвинялся в намерении примкнуть к организации "Легион Свобода России"*.

Ранее по аналогичному обвинению суд приговорил к девяти годам строгого режима Николая Артамонова из Новороссийска, которому вменяли также дискредитацию армии и пропаганду терроризма. 

Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Владимира Савина виновным по делу об участии в террористической организации, сообщает сегодня "Интерфакс".

Владимир Савин был обвинен по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.30 - ст.205.3 (попытка обучения террористической деятельности), ст.275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ч.4 ст.327 УК РФ (оборот поддельных документов), говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале суда.

По данным суда, в ноябре 2023 года Савин установил связь с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился "выполнять его задания, прибыть на территорию Украины и пройти обучение, в том числе по огневой и минно-взрывной подготовке".

Целью обучения, как решил суд, были теракты на территории России, покушение на жизнь депутата областной думы и сбор информации о морском торговом порте в Астраханской области.

"15 декабря 2023 г. Савин, находясь в г. Астрахани, направил сотруднику ГУР МОУ анкету для вступления в ряды запрещенного террористического украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» и получил подтверждение о принятии его в данную террористическую организацию", - говорится в публикации.

Поскольку по решению судебного пристава Савину был ограничен выезд из России, он получил в почтовом отделении Астрахани "заведомо поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан", после чего был задержан.

"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - сообщила пресс-служба суда.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* "Легион Свобода России" признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
11:12, 28 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800
10:38, 25 октября 2025
Боец из Астраханской области убит в зоне СВО
Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32, 22 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
Установка бюста Сталина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:23, 22 октября 2025
Установка бюста Сталина на территории завода удивила астраханцев
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
28 октября 2025, 11:12
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800

Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika
27 октября 2025, 21:54
Два активиста арестованы за перекрытие дороги в Тбилиси

Мемориальная доска, посвященная Михаилу Курбанову. Фото: https://nalchik.kbr.ru
27 октября 2025, 19:26
Военный из Кабардино-Балкарии убит в Курской области

Бахруз Самедов. Фото: https://musavat.ru/
27 октября 2025, 18:57
Бахруз Самедов оставлен в карцере еще на месяц

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше