Главная   /   Лента новостей
13:37, 25 октября 2025

23 иностранца выдворены из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники Росгвардии в ходе проверок строек в Нальчике нашли 23 нелегальных мигранта. Они выдворены за пределы страны. им также запрещен въезд в Россию.

Ряд нарушений в сфере миграционного законодательства выявили правоохранители на стройках в столице Кабардино-Балкарии, сообщаил "Интерфакс" со ссылкой на управление Росгвардии по КБ.

"Проверки прошли на 11 строительных объектах в Нальчике. В ходе рейда установлено, что работодатели привлекали к трудовой деятельности граждан одной из ближневосточных стран, не имеющих разрешения на работу на территории РФ", - говорится в сообщении.

В результате в отношении 23 иностранных граждан принято решение о запрете въезда на территорию РФ, о сокращении срока временного пребывания и об административном выдворении за пределы страны.

Кроме того, в отношении работодателей составлены административные протоколы по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ. Четыре материала уже направлены в суд, говорится в публикации.

Автор: "Кавказский узел"

