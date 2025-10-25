×

04:53, 25 октября 2025

Ужесточен приговор бывшему директору центра занятости в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд по представлению прокуратуры ужесточил приговор бывшему директору центра занятости населения Джейрахского района, он приговорен к восьми годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", бывший директор центра занятости населения Джейрахского района Умар Цолоев был осужден по делу о взятке. Суд приговорил его к штрафу в два миллиона рублей, однако Верховный суд Ингушетии пересмотрел приговор и приговор Цолоева к шести годам лишения свободы.

Прокуратура Ингушетии добилась пересмотра приговора бывшему директору центра занятости населения Джейрахского района, об этом ведомство сообщило 24 октября на своем официальном сайте.

По данным прокуратуры, приговор, вынесенный Верховным судом республики, неоднократно обжаловались в кассационном порядке прокуратурой Ингушетии. В конечном итоге по представлению ведомства апелляционный суд приговорил бывшего чиновника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Автор: "Кавказский узел"

