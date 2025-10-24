Минюст РФ признал иноагентом азербайджанского журналиста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский Минюст внес журналиста Руслана Сулейманова*, ныне живущего в Азербайджане, в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции России пополнило сегодня, 24 октября, список иностранных агентов. В него, в частности, включен азербайджанский журналист Руслан Сулейманов*.

Согласно пояснению ведомства, Сулейманов* распространял материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей. Он также выступал против боевых действий на Украине и формировал негативный образ российской армии, говорится в сообщении на сайте Минюста РФ.

Руслан Сулейманов* - эксперт по Ближнему Востоку, он окончил факультет мировой политики МГУ. С 2017 по 2022 годы работал в ТАСС, в том числе старшим корреспондентом в Каире. После начала боевых действий на Украине Сулейманов* уехал из России и сейчас проживает в Баку. Дает комментарии по теме Ближнего Востока крупным мировым изданиям, в том числе The Washington Post и CNN, а также ведет свой блог в Telegram, информирует издание "Коммерсант".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.