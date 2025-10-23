Осквернивший Вечный огонь арестован в Краснодарском крае
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Мужчина осквернил Вечный огонь в станице Зассовской Краснодарского края. По решению суда он получил пять суток административного ареста.
Сегодня в МВД по Лабинскому району поступило сообщение от главы поселения, что неизвестный мужчина совершает противоправные действия на Вечном огне на памятнике "Братская могила" в станице Зассовской.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня, а также совершал непотребные действия, сообщает МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
"Злоумышленником оказался 44-летний ранее судимый местный житель, который пояснил, что умысла оскорбить кого-либо у него не было, а поступок он совершил в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда кубанец получил пять суток административного ареста по статье 20.1 (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее "Кавказский узел" писал, что Краснодарский краевой суд назначил условный срок Z-активистке Элени Григориади, обвиненной в неуважении к символам воинской славы России. Она была признана виновной в публикации в соцсети "оскорбительных изображений" - коллажей, в которых использовались изображения георгиевской ленты, Вечного огня, плаката "Родина-мать зовет!"
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.