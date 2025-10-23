Краснодарский суд признал жителя Башкирии виновным в госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд признал уроженца Башкортостана Эрнеста Шарафутдинова виновным в совершении государственной измены.
Судом установлено, что подсудимый в марте 2024 года через мессенджер начал общаться с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом он был увлечен политической пропагандой в интересах республик Татарстан и Башкортостан, чьи права, по его мнению, ущемляются Российской Федерацией.
В апреле того же года от своего единомышленника он получил координаты промышленных предприятий, расположенных на территории республик, для проведения диверсий (в том числе с использованием БПЛА), которые он должен был совершить самостоятельно или найти исполнителей. Однако фигурант оказался не готов лично совершить требуемые от него действия и передал актуальные и достоверные сведения о местоположении промышленных объектов представителю ГУР Украины, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
"Суд приговорил Шарафутдинова к наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к девяти годам строгого режима жителя Краснодара Анатолия Прилепу, признав его виновным в государственной измене и попытке примкнуть к террористической организации.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.