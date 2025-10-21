Жителя Кабардино-Балкарии осудили за финансирование террористической организации
Южный окружной военный суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Гоголадзе к 12 годам лишения свободы за финансирование террористической организации "Исламское государство"*.
Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Гоголадзе Кантемира Магомедовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ.
По версии суда, подсудимый согласился на предложение своего знакомого помочь в переводе участнику запрещенной международной террористической организация "Исламское государство" денежных средств через свой электронный кошелек, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.
3 и 11 февраля 2023 года в городе Нарткала Урванского района Гоголадзе получил от знакомого безналичный перевод денежных средств. После этого 3 и 12 февраля Гоголадзе осуществил перевод части полученных денежных средств на счёт участника "ИГ", уведомив знакомого о выполнении его просьбы.
"Гоголадзе признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженку Кабардино-Балкарии заподозрили в сборе денежных средств и вербовке новых боевиков. Подозреваемая была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
*Признана террористической организацией, запрещена в РФ
