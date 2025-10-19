Двое подростков госпитализированы после массовой драки в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Средний Егорлык во время спортивных соревнований в школе произошла массовая драка местных детей с подростками из поселка Целина. В больницу попали двое участников драки.

Массовая драка между школьниками произошла 18 октября в средней школе №4 села Средний Егорлык Ростовской области.

В соревнованиях, которые проходили в школе, приняли также участие ученики из поселка Целина. В ходе турнира между подростками произошел конфликт, который перерос в массовую драку во дворе школы, пишет 1rnd.ru.

По данным полиции, в результате драки получили травмы разной степени тяжести двое подростков 15 и 16 лет, они госпитализированы в местную больницу. Одному из них стало хуже - его перевели в медучреждение в Ростове-на-Дону, информирует "Блокнот-Ростов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что шесть подростков были доставлены в полицию, а один госпитализирован после массовой драки рядом со школой в Махачкале 1 октября. Следователи назвали двоих 15-летних махачкалинцев зачинщиками массовой драки. Они были отправлены под домашний арест.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.