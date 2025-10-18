Восстановлена поврежденная при атаке беспилотников многоэтажка в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону закончились восстановительные работы в многоэтажке на улице Лермонтовской, которая была повреждена во время атаки беспилотников в середине августа.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа во время атаки беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом. В доме №94/96 по улице Лермонтовской были повреждены несущие конструкции и перекрытия. Власти приняли 268 заявлений на получение материальной помощи от горожан.

Завершено восстановление многоквартирного дома по улице Лермонтовской в Ростове-на-Дону, который был поврежден во время атаки беспилотника в середине августа, пишет 17 октября 1rnd.ru.

Девятиэтажка 1968 года постройки были серьезно повреждена. В рамках восстановительных работ на крыше полностью привели в порядок кирпичную кладку и металлическое перекрытие парапета, установили новые железобетонные плиты перекрытия, обустроили гидроизоляцию и новое кровельное покрытие. Также были восстановлены вентиляционные каналы, технические помещение выхода на кровлю и машинное отделение лифтовой. Демонтированы и заменены три балконные плиты.