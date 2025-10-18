Восстановлена поврежденная при атаке беспилотников многоэтажка в Ростове-на-Дону
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Ростове-на-Дону закончились восстановительные работы в многоэтажке на улице Лермонтовской, которая была повреждена во время атаки беспилотников в середине августа.
Как писал "Кавказский узел", 14 августа во время атаки беспилотников в Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом. В доме №94/96 по улице Лермонтовской были повреждены несущие конструкции и перекрытия. Власти приняли 268 заявлений на получение материальной помощи от горожан.
Завершено восстановление многоквартирного дома по улице Лермонтовской в Ростове-на-Дону, который был поврежден во время атаки беспилотника в середине августа, пишет 17 октября 1rnd.ru.
Девятиэтажка 1968 года постройки были серьезно повреждена. В рамках восстановительных работ на крыше полностью привели в порядок кирпичную кладку и металлическое перекрытие парапета, установили новые железобетонные плиты перекрытия, обустроили гидроизоляцию и новое кровельное покрытие. Также были восстановлены вентиляционные каналы, технические помещение выхода на кровлю и машинное отделение лифтовой. Демонтированы и заменены три балконные плиты.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.