Главная   /   Лента новостей
12:52, 17 октября 2025

Осужденный азербайджанский активист добился выполнения требований после голодовки 

Джахад Бабакишизаде. Фото: https://operativtv.com/nardaran-mhbusunun-cza-ckdiyi-mussis-dyisdirilib.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пенитенциарная служба ослабила режим заключения активисту движения «Мусульманское единство» Джахаду Бабакишизаде, который объявил голодовку в знак протеста против ограничения его прав.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу Бабакишизаде на решение о его переводе в тюрьму более строгого режима.

25 января 2017 года Джахад Бабакишизаде был приговорен к 14,5 года лишения свободы по делу о беспорядках в азербайджанском поселке Нардаран. Всего по "нардаранскому делу" были осуждены 18 человек, они получили от 10 до 20 лет заключения.

«Джахаду и так ужесточили режим наказания. Согласно решению суда 30 августа его перевели из колонии в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы. И по истечению здесь так называемого карантина, ему заявили, что теперь еще два месяца он не может звонить домой, видеться с родными, получать передачи. Об этом он сообщил родным 18 сентября по телефону и сказал, что в течение 2 месяцев с ним связи не будет. О том, что Джахад с 7 октября голодает мы узнали от других верующих заключенных спустя неделю. В последние три дня в результате голодовки состояние Джахада было совсем плохим, он пил только воду. Джахад оставался в камере без медицинского наблюдения, никакой помощи ему не оказывалось», - рассказал Буньядов.

Он добавил, что в 2018 году Бабакишизаде уже однажды ужесточали режим наказания и помещали в крытую Гобустанскую тюрьму.

По его словам, также содержащийся в тюремном заключении лидер ДМЕ Талех Багирзаде 15 октября обратился к руководству Пенитенциарной службы, чтобы в отношении Бабакишизаде были бы приняты меры.  Он предупредил, что в противном случае другие активисты движения, находящиеся в тюремном заключении, в знак протеста также присоединятся к голодовке. "Руководство пенитенциарной службы отреагировало на голодовку Бабакишизаде", - сказал Буньядов.

По его словам, 16 октября отца Джахада Балагусейна Бабакишизаде принял руководитель Пенитенциарной службы Мирсалех Сейидов, который обещал решить проблемы активиста. «Вчера вечером (16 октября) Джахад позвонил домой и сообщил, что проблемы, вызвавшие его протест разрешены», - сказал Буньядов добавив, что активиста в пенитенциарном комплексе  заверили, что в предусмотренном законом порядке ему будут предоставлены свидания и передача продуктов.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников признаны судом виновными в организации беспорядков, которые начались в бакинском поселке Нардаран после проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков. Итогом стала гибель семи человек, в том числе двоих полицейских. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Новости о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

