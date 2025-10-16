×

Кавказский узел

22:18, 16 октября 2025

Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд вынес приговор Усману Эльсанову, признав его виновным в участии в вооруженном нападении на полицейских в Чечне в 2004 году.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году силовики отчитались о передаче в суд дела жителя Чечни Александра Уманцева и жителя Дагестана Данияла Мамаева, обвиняемых в серии нападений на сотрудников милиции в 2004-2005 годах, в том числе в нападении на село Автуры Шалинского района было передано в суд. Уманцев получил 17 лет колонии, Мамаев – 15.

"Боевики обстреляли в селе здания, в которых располагались подразделение службы безопасности президента Чечни и местный отдел милиции. На окраине села группой боевиков, в составе которой был Уманцев, была устроена засада, и они расстреляли из автоматического оружия автомашину "Нива" с сотрудниками МВД, в результате чего погибли пять милиционеров. Кроме того, подверглись нападению сотрудники РОВД Шалинского района, направлявшиеся в Автуры, при этом в перестрелке был ранен один милиционер", - рассказал  в 2014 году корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Чечни.

Усман Эльсанов, признанный участником вооруженной банды, получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

Суд установил, что не позднее 2003 года подсудимый с целью участия в вооруженной борьбе против федеральных сил и структур власти добровольно вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года в лесном массиве вблизи села Ники-Хита Курчалоевского района Чечни участники банды, в которую входил Эльсанов, встретились с членами других банд, где их руководители договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры Шалинского района.

12 июля 2004 года вооруженные огнестрельным оружием и гранатометами участники банд, окружили расположенные в селе Автуры здания, в которых находились сотрудники правоохранительных органов, и стали осуществлять их обстрел, после чего подожгли одно из зданий и находившиеся возле них автомобили.

Впоследствии Эльсанов спрятал свой автомат, который в 2023 году, вернувшись на территорию Российской Федерации, изъял из тайника и перенес к месту жительства, где стал хранить до момента его обнаружения правоохранительными органами, уточняет суд.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

