11 человек стали жертвами аварии с военным грузовиком в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два сотрудника Росгвардии погибли, еще девять человек пострадали в аварии с военным грузовиком в Унцукульском районе Дагестана. Двое пострадавших доставлены на лечение в Махачкалу.

ДТП с участием военного “Урала” произошло сегодня днем на 36-м километре дороги Буйнакск-Гимры-Чирката.

Водитель военного грузовика не справился с управлением и машина перевернулась. На месте погибли водитель и один из пассажиров, сообщило управление МВД по Дагестану.

Первоначально ведомство сообщило, что в аварии пострадали шесть человек, отметив, что это предварительные данные. Позднее управление МЧС по Дагестану сообщило, что жертвами ДТП стали 11 человек - двое погибли, еще девять получили травмы.

Одному из пострадавших врачи оказали помощь амбулаторно, остальные восемь человек были доставлены в горбольницу Буйнакска. Оттуда двоих пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали медицинским вертолетом в Махачкалу.

“Врачи оценивают состояние троих пострадавших, как тяжелое. Бортом санитарной авиации двое тяжелораненых были переведены в республиканское стационары. Как в Махачкале, так и в Буйнакске врачи делают все возможное для спасения пострадавших”, - сообщил Минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.

Оба погибших - сотрудники Росгвардии. В ведомстве пообещали оказать помощь и поддержку их родственникам, передает ТАСС-Кавказ.

Следком Дагестана в связи с аварией возбудил уголовное дело, оно расследуется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах ДТП, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.