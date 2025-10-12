Астраханцы потребовали придать статус нерестилищ Западным подстепным ильменям

Западные подстепные ильмени, где размножаются рыбы промысловых и особо ценных пород, стремительно пересыхают, в том числе из-за хозяйственной деятельности. Активисты обратились к губернатору Астраханской области с требованием придать этим территориям статус нерестилищ.

В Астрахани экоактивисты потребовали придать статус нерестилища Западным подстепным ильменям (мелкие озера), которые располагаются на территории Лиманского, Икрянинского и Наримановского района "главному рыбному детсаду" региона, в том числе особо ценных и промысловых рыб, сообщила сегодня "Горизонтальная Россия"*.

Астраханские экоактивисты записали видеообращение к губернатору Игорю Бабушкину. Они потребовали сохранить места размножения рыб в дельте Волги — официально присвоить им статус нерестилищ и взять под охрану закона.

Жители напомнили, что уже несколько лет бьют тревогу — тысячи семей зависят от рыболовства, но экосистема Западных подстепных ильменей стремительно пересыхает, в том числе из-за "безумной хозяйственной деятельности". "Наш рыбный богатый край может превратиться в безжизненную пустыню. Требуем официально придать территории Западных подстепных ильменей статус нерестилища с закреплением в действующих нормативно-правовых актах и соблюдением всех мер природоохраны, предусмотренных законодательством", — заявил выступающий на видео.

Астраханцы призвали присоединиться к решению проблемы представителей природоохранных ведомств, экспертов и неравнодушных людей. "От этого зависит не только сохранение рыбного богатства региона, но и экологическая стабильность всего юга России", — считают экоактивисты.

В записи видеообращения, которое опубликовано в Telegram-канале "Экооборона", участвует более 10 человек. В этом Telegram-канале, у которого насчитывается 250 подписчиков, видео к 18.59 мск посмотрели 455 раз.

"Кавказский узел" писал, что недостаточный сброс воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ приводит к ограничению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области. По данным на 2021 год, в зоне риска полного прекращения водоснабжения находились 13 населенных пунктов.

