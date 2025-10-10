Жители аула в Карачаево-Черкесии попросили достроить спортивный зал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Старо-Кувинска призвали власти достроить физкультурно-оздоровительный комплекс, возведение которого остановлено уже более 10 лет назад.

По словам жителей, уже более 10 лет строительство здания не сдвигается с "мертвой" точки. В ауле проживают около двух тысяч человек. Молодежь очень активная, а заниматься спортом негде. Приходится ездить в районный центр, а это более 30 километров, сообщает "Народный фронт КЧР" в своем Telegram-канале.

На видео жители аула Старо-Кувинска собрались на фоне каркаса спортзала, которым нельзя пользоваться, поскольку зал недостроен. Видео, опубликованное "Народным фронтом КЧР" в Telegram-канале к 8:30 мск набрало 124 просмотра и 8 реакций.

"Мы взываем к вам: помогите нам достроить наш спортзал! Некоторое время назад был построен каркас спортзала. Вот позади нас он – его видно хорошо. Нашему аулу необходимо иметь этот спортзал. Наши дети выступают во многих спортивных мероприятиях. Они получают призовые места. Мы хотим чтобы наши дети занимались в современном хорошем спортзале, чтобы достигать лучших результатов. И мы надеемся, что наш вопрос будет рассмотрен", - говорит женщина на видео.

В комментариях под данным видео опубликован ответ администрации Адыге-Хабльского района. "Администрацией Старо-Кувинского сельского поселения для окончания строительства физкультурно-оздоровительного комплекса была подготовлена проектно-сметная документация и передана в Министерство строительства и ЖКХ КЧР для дальнейшего участия в региональных или федеральных программах и выделения денежных средств для окончания строительства", - проинформировала администрация.

По информации администрации района "молодежь может заниматься спортом в боксёрском зале имени Мурата Храчева, так же в соседнем ауле Вако-Жиле на территории школы имеется секция бокса".