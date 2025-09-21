Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней

В результате обильных дождей в Хелвачаури река вышла из берегов и подтопила дома местных жителей.

В Аджарии после дождей вышла из берегов река Мачахела, в результате подтоплены жилые дома и сельхозугодья. В мэрии Хелвачаури заверили, что для людей опасности нет, сообщило 20 сентября "Интерпрессньюс".

"В результате резкого ухудшения погоды в реке Мачахела увеличился уровень воды, и она вышла из берегов. Повреждена близлежащая ресторанная инфраструктура и подтоплено несколько жилых домов. На данном этапе опасности для населения нет", - сказал представитель мэрии.

По его словам, представители властей находятся на месте происшествия. "Ведутся интенсивные работы по очистке территории", - цитирует чиновника агентство.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2021 года после сильных ливней в Хелвачаурском и Кобулетском районах Аджарии сошли множественные оползни, в результате которых были разрушены жилые дома, оказались повреждены мосты и засыпаны дороги.

При сходе оползня тогда пострадала 33-летняя женщина, которая закрыла собой годовалого сына, когда упала часть стены. Врачи прооперировали пострадавшую.