×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:43, 21 сентября 2025

Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате обильных дождей в Хелвачаури река вышла из берегов и подтопила дома местных жителей.

В Аджарии после дождей вышла из берегов река Мачахела, в результате подтоплены жилые дома и сельхозугодья. В мэрии Хелвачаури заверили, что для людей опасности нет, сообщило 20 сентября "Интерпрессньюс".

"В результате резкого ухудшения погоды в реке Мачахела увеличился уровень воды, и она вышла из берегов. Повреждена близлежащая ресторанная инфраструктура и подтоплено несколько жилых домов. На данном этапе опасности для населения нет", - сказал представитель мэрии.

По его словам, представители властей находятся на месте происшествия. "Ведутся интенсивные работы по очистке территории", - цитирует чиновника агентство.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2021 года после сильных ливней в Хелвачаурском и Кобулетском районах Аджарии сошли множественные оползни, в результате которых были разрушены жилые дома, оказались повреждены мосты и засыпаны дороги.

При сходе оползня тогда пострадала 33-летняя женщина, которая закрыла собой годовалого сына, когда упала часть стены. Врачи прооперировали пострадавшую.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мзия Амаглобели (слева) и Наргиз Абсаламова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://1tv.ge/ https://ru.netgazeti.ge/66432/
05:28, 10 сентября 2025
Мзия Амаглобели и Наргиз Абсаламова стали лауреатами премии свободным СМИ
Мзия Амаглобели, Ульви Гасанли, Абдулмумин Гаджиев. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube, фото abzas.org, фото memorialcenter.org (признан Минюстом РФ инагентом). Коллаж “Кавказского узла”.
22:29, 9 сентября 2025
Журналисты из семи стран выразили солидарность с арестованными на Кавказе коллегами
Мзия Амаглобели и Ираклий Дгебуадзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото Netgazeti https://ru.netgazeti.ge/66508/ https://1tv.ge/
03:49, 4 сентября 2025
Начальник полиции Батуми переведен на работу в Тбилиси после пощечины Амаглобели
Участники акции на проспекте Руставели. Фото: Publika
21:59, 14 августа 2025
Активисты в Тбилиси провели акцию солидарности с Амаглобели в 260-й день протестов
Мзии Амаглобели. Фото: https://www.instagram.com/p/DGNnvulI4m4/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:01, 6 августа 2025
Амаглобели получила два года заключения после смягчения обвинения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698
20 сентября 2025, 12:51
29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Выбитые окна. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 сентября 2025, 07:53
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
19 сентября 2025, 22:33
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

Затопленные улицы Махачкалы. 19 сентября 2024 г. Фото: https://t.me/chernovik_news/4721
19 сентября 2025, 19:19
Махачкала встала в пробках на фоне затопленных улиц

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше