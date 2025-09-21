Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате обильных дождей в Хелвачаури река вышла из берегов и подтопила дома местных жителей.
В Аджарии после дождей вышла из берегов река Мачахела, в результате подтоплены жилые дома и сельхозугодья. В мэрии Хелвачаури заверили, что для людей опасности нет, сообщило 20 сентября "Интерпрессньюс".
"В результате резкого ухудшения погоды в реке Мачахела увеличился уровень воды, и она вышла из берегов. Повреждена близлежащая ресторанная инфраструктура и подтоплено несколько жилых домов. На данном этапе опасности для населения нет", - сказал представитель мэрии.
По его словам, представители властей находятся на месте происшествия. "Ведутся интенсивные работы по очистке территории", - цитирует чиновника агентство.
"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2021 года после сильных ливней в Хелвачаурском и Кобулетском районах Аджарии сошли множественные оползни, в результате которых были разрушены жилые дома, оказались повреждены мосты и засыпаны дороги.
При сходе оползня тогда пострадала 33-летняя женщина, которая закрыла собой годовалого сына, когда упала часть стены. Врачи прооперировали пострадавшую.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.