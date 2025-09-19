Жителя Ставрополья будут судить за публичное оправдание терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Санкт-Петербурге будет рассмотрено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, фигурантом которого стал 55-летний житель Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", в конце августа Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову по делу об оправдании терроризма.
Завершено расследование уголовного дело в отношении 55-летнего уроженца Ставропольского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), информирует на официальном сайте пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Тракторная в городе Санкт-Петербурге, в одной из социальных сетей разместил информационный материал, в котором выразил оправдание насильственным и террористическим действиям, уточняет ведомство.
