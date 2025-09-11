Карабахские беженцы сочли существенной помощь продуктами на фоне сокращения выплат

Около 3 тысяч семей карабахских беженцев получили продуктовые наборы в рамках российской гуманитарной программы. Такие наборы позволят хотя бы временно сократить траты на продукты на фоне проблем с трудоустройством и жильем, рассказали переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", с 1 августа в АНО "Евразия" начала предоставлять продовольственную помощь беженцам из Нагорного Карабаха, живущим в регионах Армении. Акция организована в рамках проекта "Россия с Вами" при поддержке АНО "Русская Гуманитарная Миссия" и Россотрудничества. К 12 августа около 800 семей беженцев из Нагорного Карабаха получили российскую гуманитарную помощь. Часть жителей назвали ее существенной поддержкой, но некоторые отказались от нее принципиально.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Весной Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха добился продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. Власти не учитывают реалии жизни в Армении и цены на жилье, заявили опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы.

Один из организаторов акции сообщил, что гуманитарная помощь была выдана в общинах Масис и Гюмри – получили порядка 3 тысяч семей.

"С конца августа по сей день раздается в городе Абовян. Запланировано посетить и другие города Армении. Помощь предоставляется семьям вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, входящих в уязвимую группу – инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, семьи, потерявшие кормильца, семьи погибших воинов. Семьи подают заявку на получение помощи на специально созданной электронной платформе, после чего идет процедура отбора и верификации данных, которые вводятся в список", - сказал представитель миссии корреспонденту "Кавказского узла".

В представительстве Нагорного Карабаха в Ереване отметили, что "на сегодня это единственная крупная акция, предоставляющая помощь беженцам в большом количестве". "Продовольственную помощь массово оказывали в первый год пребывания арцахцев (карабахцев) в Армении - на государственном уровне - гуманитарные международные миссии, фонды, частные предприниматели, но с 1 января 2025 года, все это прекратилось", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в представительстве.

"Другой такой крупной акции, как проводят российские организации для вынужденных переселенцев, на данный момент нет. Есть небольшие организации или частные лица, которые имеют свои целевые группы, которым оказывают помощь, но это небольшое число семей беженцев, и эти организации предпочитают не пиарить свою деятельность", - сказала руководитель Центра информации, консультации и поддержки для беженцев из Нагорного Карабаха Лиана Петросян.

Она отметила, что для беженцев из Нагорного Карабаха действуют три программы правительства Армении – это предоставление сертификатов на покупку жилья, финансовая поддержка беженцам, входящим в уязвимую группу – по 30 тысяч драмов ежемесячно, и экстренная финансовая помощь для семей в размере 40 +10 тысяч драмов, если доход семьи не превышает 55 тысяч драмов.

Петросян сообщила, что в Центр обращаются за консультацией по поводу жилищной программы и занятости – понять условия, какие права имеют работник и работодатель.

"Жилье и занятость остаются основной проблемой людей. После прекращения программы "40+10 тысяч драмов на аренду жилья" для всех беженцев семьи столкнулись с социальными проблемами. Поэтому они начали интересоваться возможностью воспользоваться государственной программой по предоставлению сертификатов. В то же время люди озабочены низкими зарплатами или невозможностью устроиться на работу. В Армении найти работу возможно только в сфере услуг. Работу найти возможно в столице. Потому 70% беженцев проживают в близких к столице населенных пунктах, где высокая аренда и высокие цены на жилье", - заметила Петросян.

Она добавила, что "нет программы, предоставляющей временное жилье беженцам", государственная программа по предоставлению социального жилья беженцам пока не действует.

У Нуне Григорян из Степанакерта два несовершеннолетних ребенка. Снимают жилье в городе Абовян. Она рассказала, что получила российскую помощь как мать-одиночка.

"Нашей семье предоставили 25 килограммов разных продуктов. Нам этого хватит на месяц. Продукты качественные. Это впервые, когда наша семья получает сразу так много продуктов. Это для нас поддержка, так как я не могу найти постоянную работу, бывают только подработки. Большая часть дохода уходит на аренду жилья. С работой в Абовяне трудно, особенно для женщин старше 40 лет, но я продолжаю поиски. Про то, чтоб купить жилье даже по сертификату от государства, не думаю, так как на сумму, которую получит в результате наша семья из трех человек, невозможно купить даже комнату в общежитии", - поделилась женщина.

Анатолий Саркисян из Мартунинского района Нагорного Карабаха проживает с женой и матерью в городе Абовян. Все они пенсионеры. По их словам, семья очень нуждается в продовольственной помощи, так как их пенсии хватает на аренду жилья и лекарства для матери и жены. По его словам, когда они пришли на склад в городе Абовяне, где раздают российскую помощь, им сказали, что пенсионеры смогут получить после 20 сентября. Он рассказал, что видел пакеты с продуктами, которые получали другие семьи, доволен содержимым и надеется, что его семья тоже получит, как было обещано.

"Такую помощь нам один раз предоставили в 2024 году от какой-то международной организации. Там тоже было продуктов на целый месяц и больше. Но после поддержки не было", - сказал пенсионер.

Заявку семьи Натальи Петросян для получения российской помощи не приняли. "Я понимаю, что уязвимые группы нуждаются. Но социальные проблемы есть у всех семей беженцев, которые платят за аренду жилья, низкие зарплаты, больные люди. Наша семья из шести человек, где есть студенты, пенсионеры. За жилье приходится платить, за учебу тоже, а пенсионерам надо много лекарств. Любая помощь таким семьям как наша, а их достаточно много, ощутимая поддержка", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

