Главная   /   Лента новостей
15:50, 10 сентября 2025

Мэром Хасавюрта переизбран Корголи Корголиев

Корголи Корголиев. Фото: https://xacavurt.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба соперника Корголиева не набрали на сессии собрания депутатов Хасавюрта ни одного голоса.

Как сообщал "Кавказский узел",  11 сентября 2020 года Корголи Корголиев был избран мэром Хасавюрта. Он является человеком из команды Сайгидпашы Умаханова.

Хасавюрт – это зона влияния Сайгидпаши Умаханова, на выборах в 2020 году не было кандидатур, которые могли бы пойти против него, заявили блогер Расул Асад и главред газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов.

Главой Хасавюрта местные депутаты единогласным решением переизбрали Корголи Корголиева."10 сентября состоялась очередная сессия Собрания депутатов городского округа "город Хасавюрт". Единогласным голосованием на должность главы города был переизбран Корголи Корголиев", - говорится в сообщении в телеграм-канале городской администрации.

Сессия, на которой состоялись выборы, собрала 24 из 25 депутатов. Кандидатуру Корголиева поддержали все 24. Первый вице-мэр Арслан Арсланов и управляющий делами городской администрации Шарип Султанов, как и Корголиев представленные главой Дагестана Сергеем Меликовым, не набрали ни единого голоса, отмечает издание «Молодежь Дагестана».

Корголи Корголиеву 48 лет, он уроженец села Буртунай Казбековского района. В 2006 году окончил Дагестанский государственный университет по специальности "Юриспруденция" и Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Работал в частных охранных предприятиях и МВД. С 2015 года занимал различные должности в мэрии Хасавюрта, сообщает ТАСС.

