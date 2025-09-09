Два волгоградца задержаны по делу о продаже контрактнику места в тылу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали двух жителей Волгограда, пытавшихся получить деньги от знакомого контрактника за должность в тыловом подразделении. Начато расследование по делу о мошенничестве.

Два жителя Волгограда подозреваются в том, что пообещали контрактнику за деньги устроить его в тыловом подразделении в зоне военной операции, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

"Волгоградцы 57 и 45 лет за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 млн 300 тысяч [рублей] они пообещали, якобы используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Волгоградцы были задержаны при получении первой части вознаграждения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере; предусматривает до 10 лет лишения свободы).

По решению суда один из подозреваемых заключен под стражу на два месяца, другой отправлен под домашний арест, пишет V102.RU.